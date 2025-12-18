나나, 흉기 강도 침입 후 달라졌다…가방 속 '호신 스프레이' 필수템

나나, 흉기 강도 침입 후 달라졌다…가방 속 '호신 스프레이' 필수템

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 나나가 자택 강도 침입 피해 이후 달라진 일상과 개인 안전에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다.

17일 패션 매거진 하퍼스 바자 공식 유튜브 채널에는 "요즘 나나의 모든 것, 최근 시작한 관리부터 힐링 루틴, 꽂힌 아이템까지"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 나나는 최근 근황과 함께 자신이 평소 꼭 챙기고 다니는 아이템을 소개하며 눈길을 끌었다.

나나는 "아이템을 하나 가지고 왔다"며 말문을 연 뒤, "최근 큰 사건을 겪으면서 결국 나 자신은 내가 지켜야 한다는 걸 몸소 깨달았다"고 털어놨다.

그는 과거 강도 침입 피해를 언급하며, 이후 개인 안전에 대해 더욱 신경 쓰게 됐다고 밝혔다.

이날 나나가 공개한 아이템은 다름 아닌 호신용 스프레이였다.


그는 "지금은 호신용 스프레이를 항상 들고 다닌다"며 "사실 사용할 일이 생기지 않기를 가장 바라지만, 혹시 모를 상황에 대비해 스스로를 보호하자는 의미에서 필수템으로 추천하고 싶다"고 말했다.

앞서 나나는 지난달 15일 자택에 흉기를 소지한 강도가 침입하는 사건을 겪었다. 가해자 A씨는 나나와 그의 어머니에 의해 제압된 뒤 현장에서 경찰에 검거됐다.


해당 사건으로 나나는 정신적 충격을 입었으나, 지난달 26일 소속사를 통해 활동을 재개하겠다는 뜻을 밝히며 팬들을 안심시켰다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

