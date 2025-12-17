장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"('장공장장윤정')
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 장윤정이 "트로트 가수들이 착해야 되는 게 있다. 거기에 대한 답답함이 있다"고 솔직하게 털어놨다.
17일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 "입은 하나인데 재밌게 먹고 맛있게 토크 합니다 l 2부 행사 그리고 애프터 파티"라면서 영상이 게재됐다.
이날 장윤정은 "내가 유튜브에서 뭘 했으면 좋겠냐"고 하자, 부캐인 이명화 분장을 한 랄랄은 "부캐 할 생각 없냐"고 물었다.
이에 장윤정은 "트로트를 오래하다 보니까 어른들은 그걸 이해를 못하신다"고 했다. 그러자 랄랄은 "나도 유튜브 연령층이 높아져서 이해가 안 된다. 근데 이해가 안 되는대로 가야한다. 이해를 시키려고 하면 더 얽힌다"고 했다.
러자 장윤정은 "나는 어떤 부캐가 어울릴까"라면서 "난 세상을 향해서 막 욕을 하고 싶다"고 해 웃음을 안겼다. 그는 "트로트 가수들이 착해야 되는 게 있다. 예의바르게 행동 해야 하고"면서 "나는 20대 초반부터 이 일을 했으니까, 나도 모르게 그렇게 지내지는 거다. 거기에 대한 답답함이 있다. 울화가 치밀고 막 이럴 때"라고 털어놨다.
이에 랄랄은 "분장 한번 하고 욕을 해라"고 하자, 장윤정은 "사회 이슈에 대한 욕을 하는거 어떠냐. 내가 약간 꽂힌 게 영포티다. 너무 짜증이 나더라"고 했다. '영포티'란 나이는 40대지만, 라이프스타일·패션·소비·마인드는 젊은 세대처럼 사는 사람들이라고.
그러면서 장윤정은 "논란을 만들고 싶은 건 아니다"면서 "내 이미지나 사회적 위치는 유지는 하면서 하고 싶다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
현재 김홍남 캐릭터로 활동하는 '부캐 부자' 김경욱은 '어디서 영감을 얻냐'는 질문에 "영감이라기보다는 간절함이 있어야 한다. 바닥이다 보니까"고 했다. 그러자 랄랄도 "전 재산을 잃어봐야 한다"고 공감했다.
김경욱은 "잘되고 싶고, 돈도 많이 벌고 싶은 마음이 있어야 하는데, (장윤정은)쉽지 않지 않나. (돈이)너무 많다"고 해 웃음을 안겼다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.