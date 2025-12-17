장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"('장공장장윤정')

기사입력 2025-12-17 22:15


장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"…

장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"…

장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"…

장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"…

장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"…

장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 장윤정이 "트로트 가수들이 착해야 되는 게 있다. 거기에 대한 답답함이 있다"고 솔직하게 털어놨다.

17일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 "입은 하나인데 재밌게 먹고 맛있게 토크 합니다 l 2부 행사 그리고 애프터 파티"라면서 영상이 게재됐다.

이날 장윤정은 "내가 유튜브에서 뭘 했으면 좋겠냐"고 하자, 부캐인 이명화 분장을 한 랄랄은 "부캐 할 생각 없냐"고 물었다.

이에 장윤정은 "트로트를 오래하다 보니까 어른들은 그걸 이해를 못하신다"고 했다. 그러자 랄랄은 "나도 유튜브 연령층이 높아져서 이해가 안 된다. 근데 이해가 안 되는대로 가야한다. 이해를 시키려고 하면 더 얽힌다"고 했다.

러자 장윤정은 "나는 어떤 부캐가 어울릴까"라면서 "난 세상을 향해서 막 욕을 하고 싶다"고 해 웃음을 안겼다. 그는 "트로트 가수들이 착해야 되는 게 있다. 예의바르게 행동 해야 하고"면서 "나는 20대 초반부터 이 일을 했으니까, 나도 모르게 그렇게 지내지는 거다. 거기에 대한 답답함이 있다. 울화가 치밀고 막 이럴 때"라고 털어놨다.


장윤정, 27년만 안타까운 첫 고백 "울화 치밀어도 착한 이미지에 참아"…
이에 랄랄은 "분장 한번 하고 욕을 해라"고 하자, 장윤정은 "사회 이슈에 대한 욕을 하는거 어떠냐. 내가 약간 꽂힌 게 영포티다. 너무 짜증이 나더라"고 했다. '영포티'란 나이는 40대지만, 라이프스타일·패션·소비·마인드는 젊은 세대처럼 사는 사람들이라고.

그러면서 장윤정은 "논란을 만들고 싶은 건 아니다"면서 "내 이미지나 사회적 위치는 유지는 하면서 하고 싶다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

현재 김홍남 캐릭터로 활동하는 '부캐 부자' 김경욱은 '어디서 영감을 얻냐'는 질문에 "영감이라기보다는 간절함이 있어야 한다. 바닥이다 보니까"고 했다. 그러자 랄랄도 "전 재산을 잃어봐야 한다"고 공감했다.


김경욱은 "잘되고 싶고, 돈도 많이 벌고 싶은 마음이 있어야 하는데, (장윤정은)쉽지 않지 않나. (돈이)너무 많다"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

3.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

4.

'故김새론 녹취' 국과수도 결론 못 냈다...김수현 측 "두루뭉술한 결론" 반발

5.

[공식] '8년만 재회' 탁재훈·신정환 투샷 못 본다…'노빠꾸' 측 "공개일 연기"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

3.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

4.

'故김새론 녹취' 국과수도 결론 못 냈다...김수현 측 "두루뭉술한 결론" 반발

5.

[공식] '8년만 재회' 탁재훈·신정환 투샷 못 본다…'노빠꾸' 측 "공개일 연기"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]충남아산FC, 제 4대 사령탑으로 임관식 감독 선임

2.

[공식발표]'손흥민 없었으면 어떻게 했으려나…' 토트넘, SON 다큐멘터리 '깜짝' 공개 예고

3.

'2026시즌 K리그 캐치프레이즈, 팬이 직접 정한다' 한국프로축구연맹, '캐치프레이즈 공모전' 개최

4.

[현장분석] '전준범데이' 현대모비스 끝내 웃지 못했다. 정관장 66대63 짜릿한 역전승. 부진했던 박지훈-오브라이언트 원-투 펀치 승부처 어떻게 지배했나

5.

'진안 24득점→김소니아 부상 투혼' 부산 BNK, '진안 더블더블' 부천 하나은행 69-66 제압

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.