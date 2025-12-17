신동엽, 술따르는 쯔양 보는 표정 '찐'이었다…"다음날 많이 힘들었다, …

[스포츠조선 고재완 기자] 먹방 유튜버 쯔양의 먹방 현장에 신동엽과 안재현이 깜짝 등장해 보는 이들까지 놀라게 했다. '짠한형' 출연 이후 인연으로 성사된 만남에서, 신동엽은 당시 촬영 비하인드를 직접 언급하며 웃음을 자아냈다.
쯔양은 17일 공개한 자신의 유튜브 채널 '쯔양'의 '3.5kg 먹었더니 신동엽님 안재현님이 구경왔다 놀라셨어요슌 서울 3대 삼겹살?! 3cm 두께의 목살 먹방'라는 제목의 영상에서 선릉 인근 삼겹살집 촬영을 시도했다. 그는"제가 얼마 전에 '짠한형'에 출연했었잖아요. 워낙 또 신동엽 님께서 맛잘알이시잖아요! 맛있는 삼겹살 맛집을 알려주셔서 여기 촬영하러 온다고 했더니 안재현 님과 함께 구경 오신다고 하셔서"라고 밝혔다.
실제로 식당에 도착한 신동엽은 쯔양에게 "근데 이걸 다 먹을 수 있다구"라며 놀라워했고 안재현은 "쯔양이는 지금… 시식 코너예요"라는 말로 현장을 농담처럼 표현했다.
특히 신동엽은 '짠한형' 촬영 당시를 떠올리며 "'짠한형' 나왔을 때 어설프게 쯔양 먹을 거랑 술 막 따라 먹다가 다음 날 아주 많이 힘들었단다. 올해 들어서 처음으로 힘들었어"라고 말해 눈길을 끌었다. 쯔양이 "정말요?"라고 묻자, 신동엽은 당시의 고충을 거듭 강조하며 웃음을 이어갔다.
쯔양의 '대식' 에피소드도 화제였다. 안재현이 "밥 먹고 갔잖아. 혹시 그날 집에 가서 더 먹었어"라고 묻자, 쯔양은 "술 너무 많이 마셔서 더 안 먹고 기절했어요"라고 답했다. 하지만 신동엽은 "사진 보니까… 라면 먹었던데"라고 본인도 잊고 있던 새벽 라면을 말했고, 쯔양도 곧 인정했다.
현장 분위기는 '합석'이 아닌 '직관'에 방점이 찍혔다. 신동엽은 촬영을 배려해 "우리 바로 옆에 있어도 상관없지?"라고 물었고, 쯔양은 "옆에서 식사 편하게 하세요"라고 답하며 자연스럽게 옆자리 관람 구도를 만들었다.
영상 말미, 쯔양은 "끝나고 감사하게도 시간을 내주셔서 같이 밥 먹기로 했거든요. 여기서 또 먹을 거거든요? 그래서 오늘 그냥 촬영 여기까지 하고 저는 저기 가서 먹도록 하겠습니다"라고 말하며, 촬영 종료 후에도 식사가 이어질 것을 예고했다.
한편 쯔양은 지난 10월 20일 공개된 신동엽의 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'의 '진짜 괴물 안재현 쯔양_ 듣도 보도 못한 돌+I 둘의 순간어디로 튈지 모르는'이라는 제목의 영상에 안재현과 함께 출연했다. 이들은 현재 방송 중인 ENA·NXT·코미디TV 공동 제작 프로그램 '어디로 튈지 몰라'의 고정 멤버로 홍보를 위해 함게 했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com