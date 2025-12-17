김태원, 사망설 가짜 뉴스에 분노 "사이버 수사대 못 잡는다고" ('라스')

기사입력 2025-12-17 22:57


김태원, 사망설 가짜 뉴스에 분노 "사이버 수사대 못 잡는다고" ('라스…

김태원, 사망설 가짜 뉴스에 분노 "사이버 수사대 못 잡는다고" ('라스…

김태원, 사망설 가짜 뉴스에 분노 "사이버 수사대 못 잡는다고" ('라스…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 김태원이 가짜뉴스에 당황했다.

17일 방송된 MBC '라디오스타'에는 김태원, 이필모, 김용명, 심자윤이 출연하는 '필모를 부탁해' 특집으로 꾸며졌다.

이날 김태원은 "해명하고 싶은 가짜 뉴스가 있다"면서 출연 이유를 밝혔다. 그는 "유튜브에서 정기적으로 나를 다루는데 좀 세다"며 "죽었다더라. 김국진은 옆에서 울고 있다더라"며 조회수를 위한 자극적인 소재의 가짜 뉴스를 언급했다.

김태원은 "처음엔 넘어갔는데, 가족들이 놀라서 전화가 온다"면서 "사이버 수사대에 연락했더니 못 잡는다고 하더라"고 했다.


김태원, 사망설 가짜 뉴스에 분노 "사이버 수사대 못 잡는다고" ('라스…
이에 현재 김태원과 같은 아파트에 사는 김구라는 "내가 자주 가는 빵집에 이 형도 자주 간다"면서 "가서 형 안부를 물으면 주인이 '태원이 형 어제 팥빙수 먹고 갔다', '태원이형 계란 샌드위치 먹고 갔다'고 하면 '그 형이 이가 안 좋으니까 부드럽게 만들어 달라'고 하고 온다"고 했다.

그러면서 그는 "교정 장기화로 인해 발음 이슈가 있어서 그렇지 건강에는 전혀 문제가 없다"면서 "얼마 전에 나랑 골프 프로그램을 같이 했다. 거의 홀인원할 뻔 했다. 생각보다 장사다"며 생각보다 건강하니 가짜 뉴스 금지라고 강조했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

3.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

4.

'故김새론 녹취' 국과수도 결론 못 냈다...김수현 측 "두루뭉술한 결론" 반발

5.

[공식] '8년만 재회' 탁재훈·신정환 투샷 못 본다…'노빠꾸' 측 "공개일 연기"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

3.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

4.

'故김새론 녹취' 국과수도 결론 못 냈다...김수현 측 "두루뭉술한 결론" 반발

5.

[공식] '8년만 재회' 탁재훈·신정환 투샷 못 본다…'노빠꾸' 측 "공개일 연기"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]충남아산FC, 제 4대 사령탑으로 임관식 감독 선임

2.

[공식발표]'손흥민 없었으면 어떻게 했으려나…' 토트넘, SON 다큐멘터리 '깜짝' 공개 예고

3.

'2026시즌 K리그 캐치프레이즈, 팬이 직접 정한다' 한국프로축구연맹, '캐치프레이즈 공모전' 개최

4.

[현장분석] '전준범데이' 현대모비스 끝내 웃지 못했다. 정관장 66대63 짜릿한 역전승. 부진했던 박지훈-오브라이언트 원-투 펀치 승부처 어떻게 지배했나

5.

'진안 24득점→김소니아 부상 투혼' 부산 BNK, '진안 더블더블' 부천 하나은행 69-66 제압

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.