김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라스')

기사입력 2025-12-18 00:02


김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라…

김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라…

김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라…

김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라…

김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라…

김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라…

[스포츠조선 정안지 기자] 김태원이 생사의 갈림길에서 이어온 투병 생활을 언급했다.

17일 방송된 MBC '라디오스타'에는 김태원, 이필모, 김용명, 심자윤이 출연하는 '필모를 부탁해' 특집으로 꾸며졌다.

이날 김태원은 '생사의 고비를 넘기느라 정규 앨범 필모가 끊길 위기라더라'는 질문에 "부활의 정규 14집이 7년 걸렸다. 이 정도 오래 걸리면 멤버들이 짐 싸들고 떠난다"고 했다. 실제로는 정규 14집이 13년 걸렸다고.

그는 "내가 13년 동안 쇼크로 병원에 4번 입원했다. 쇼크가 오면 의식을 잃는다. 간단하게 이야기 하지만 무서운거다"면서 "투병 생활 동안 멤버들이 떠날 것 같다는 생각이 들었다. 13년을 기다린 멤버들에 미안해서 '난 떠나도 할 말이 없다'고 생각했는데, 멤버들이 기다려줬다. 부활 앨범이 발매 된다"고 했다.


김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라…
또한 밤에는 만취, 낮에는 숙취였던 김태원이 술 끊고 작곡하기 어려웠을 것 같다는 질문에 그는 "술 끊는 게 제일 힘들다. 금주한 지 6년 됐다"고 했다.김태원은 "금주 전에는 좋아하던 영화를 단 한편도 끝까지 본 적 없다. 술에 취해 영화에 집중 못하고 딴 생각하는 거다"면서 "술 끊고 영화를 보니까 너무 재미있다. 너무 행복하다"며 술을 끊고 얻은 제2의 삶에 웃었다.

김구라는 "형이 원래 마사지를 안 받았다. 마사지도 받고 팥빙수도 먹는 등 소소한 즐거움을 만끽 중이다"고 했다

이에 김태원은 "그동안 왜 마사지를 안 받았나 모르겠다"면서 "그두쇠처럼 아꼈던 것 같다. 그 이유를 아내가 이야기를 해주더라. 둘째가 발달장애를 겪고 있다. 아내가 '아이를 위해서 당신은 일만 하고 살아왔다'고 하더라"고 했다.

그는 "둘째가 24세이고 다 컸고 아주 아름다워졌다. '이제는 당신도 하고 싶은 거 하면서 살아라'고 해서 그때부터 하기 시작했다"며 행복한 미소를 지었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

2.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

3.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

4.

"유재석이 CP보다 위"..이이경 주장 뒤집는 소속사 대표 녹취 공개됐다 (뒤통령)

5.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

연예 많이본뉴스
1.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

2.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

3.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

4.

"유재석이 CP보다 위"..이이경 주장 뒤집는 소속사 대표 녹취 공개됐다 (뒤통령)

5.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 비밀 있었다니! → 폰세, 한화에 '진짜 고마워해야 하는 이유' 밝혀졌다

2.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

3.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

4.

3할 쳐본 적 없는데, 5년 140억 거절 실화냐...'희귀 매물' 거포 3루수, 도대체 얼마 원하나

5.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.