김태원, 13년간 쇼크로 4차례 입원 "의식 잃고 너무 무서웠다" ('라…

17일 방송된 MBC '라디오스타'에는 김태원, 이필모, 김용명, 심자윤이 출연하는 '필모를 부탁해' 특집으로 꾸며졌다.
이날 김태원은 '생사의 고비를 넘기느라 정규 앨범 필모가 끊길 위기라더라'는 질문에 "부활의 정규 14집이 7년 걸렸다. 이 정도 오래 걸리면 멤버들이 짐 싸들고 떠난다"고 했다. 실제로는 정규 14집이 13년 걸렸다고.
그는 "내가 13년 동안 쇼크로 병원에 4번 입원했다. 쇼크가 오면 의식을 잃는다. 간단하게 이야기 하지만 무서운거다"면서 "투병 생활 동안 멤버들이 떠날 것 같다는 생각이 들었다. 13년을 기다린 멤버들에 미안해서 '난 떠나도 할 말이 없다'고 생각했는데, 멤버들이 기다려줬다. 부활 앨범이 발매 된다"고 했다.
또한 밤에는 만취, 낮에는 숙취였던 김태원이 술 끊고 작곡하기 어려웠을 것 같다는 질문에 그는 "술 끊는 게 제일 힘들다. 금주한 지 6년 됐다"고 했다.김태원은 "금주 전에는 좋아하던 영화를 단 한편도 끝까지 본 적 없다. 술에 취해 영화에 집중 못하고 딴 생각하는 거다"면서 "술 끊고 영화를 보니까 너무 재미있다. 너무 행복하다"며 술을 끊고 얻은 제2의 삶에 웃었다.
김구라는 "형이 원래 마사지를 안 받았다. 마사지도 받고 팥빙수도 먹는 등 소소한 즐거움을 만끽 중이다"고 했다
이에 김태원은 "그동안 왜 마사지를 안 받았나 모르겠다"면서 "그두쇠처럼 아꼈던 것 같다. 그 이유를 아내가 이야기를 해주더라. 둘째가 발달장애를 겪고 있다. 아내가 '아이를 위해서 당신은 일만 하고 살아왔다'고 하더라"고 했다.
그는 "둘째가 24세이고 다 컸고 아주 아름다워졌다. '이제는 당신도 하고 싶은 거 하면서 살아라'고 해서 그때부터 하기 시작했다"며 행복한 미소를 지었다.