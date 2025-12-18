'만약에 우리' 문가영 "구교환 선배, 천재 같아…현장에서 많이 보고 배…

영화 '만약에 우리' 언론배급시사회가 18일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 문가영이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.18/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문가영이 영화 '만약에 우리'에서 구교환과 첫 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
문가영은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '만약에 우리' 언론·배급 시사회에서 "구교환 선배는 천재 같은 배우"라며 "모든 배우들이 함께 호흡을 맞추고 싶어하는 배우"라고 했다.
31일 개봉하는 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애로, '82년생 김지영'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.
문가영은 고달픈 서울살이에도 자신의 꿈을 놓지 않고 한 걸음씩 나아가는 대학생 정원을 연기했다. 그는 구교환과 첫 호흡을 맞춘 소감에 대해 "교환 선배는 모든 배우들이 함께 작업하고 싶어하는 배우이시지 않나. 워낙 팬이기도 하고, 함께 하게 돼 영광이었다"며 "제가 선배한테도 자주 말씀 드렸지만, 정말 천재 같으시다. '현장에서 배운 걸 잘 써먹겠다'고 할 정도로, 보고 배운 게 많았다"고 전했다.
'만약에 우리'는 2018년 중국 멜로 영화 '먼 훗날 우리'를 원작으로 한다. 첫 스크린 주연을 맡은 문가영은 "제가 좋아하는 이야기여서 선택을 했다. 처음으로 스크린 주연을 맡았는데, 감독님과 교환 선배가 잘 도와주셔서 감사할 따름이다"고 말했다.