'만약에 우리' 문가영 "구교환 선배, 천재 같아…현장에서 많이 보고 배워"

기사입력 2025-12-18 16:29


'만약에 우리' 문가영 "구교환 선배, 천재 같아…현장에서 많이 보고 배…
영화 '만약에 우리' 언론배급시사회가 18일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 문가영이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.18/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문가영이 영화 '만약에 우리'에서 구교환과 첫 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

문가영은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '만약에 우리' 언론·배급 시사회에서 "구교환 선배는 천재 같은 배우"라며 "모든 배우들이 함께 호흡을 맞추고 싶어하는 배우"라고 했다.

31일 개봉하는 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애로, '82년생 김지영'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

문가영은 고달픈 서울살이에도 자신의 꿈을 놓지 않고 한 걸음씩 나아가는 대학생 정원을 연기했다. 그는 구교환과 첫 호흡을 맞춘 소감에 대해 "교환 선배는 모든 배우들이 함께 작업하고 싶어하는 배우이시지 않나. 워낙 팬이기도 하고, 함께 하게 돼 영광이었다"며 "제가 선배한테도 자주 말씀 드렸지만, 정말 천재 같으시다. '현장에서 배운 걸 잘 써먹겠다'고 할 정도로, 보고 배운 게 많았다"고 전했다.

'만약에 우리'는 2018년 중국 멜로 영화 '먼 훗날 우리'를 원작으로 한다. 첫 스크린 주연을 맡은 문가영은 "제가 좋아하는 이야기여서 선택을 했다. 처음으로 스크린 주연을 맡았는데, 감독님과 교환 선배가 잘 도와주셔서 감사할 따름이다"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애 2번' 전현무, 타투女와 교제 사실상 인정…"타투 위치는 알아서 생각해라"

2.

이유리, 선배 男배우 폭로 "턱 돌아갈 정도로 때리고 아무 말도 안 해"

3.

“이러면 임금 못 드려”…박나래, 전 매니저 타박 장면 재조명

4.

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"

5.

'5월 결혼' 윤보미, ♥라도와 자녀 계획 밝혔다 "가능하면 4명, 얼른 낳고 싶어"

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애 2번' 전현무, 타투女와 교제 사실상 인정…"타투 위치는 알아서 생각해라"

2.

이유리, 선배 男배우 폭로 "턱 돌아갈 정도로 때리고 아무 말도 안 해"

3.

“이러면 임금 못 드려”…박나래, 전 매니저 타박 장면 재조명

4.

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"

5.

'5월 결혼' 윤보미, ♥라도와 자녀 계획 밝혔다 "가능하면 4명, 얼른 낳고 싶어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 가을영웅 전격 복귀! 두산, 플렉센 재결합

2.

손흥민 마지막 연설에 폭풍 오열한 '이 선수'…"나를 잊지 말아요"→토트넘, 손흥민 헌정 다큐 공개

3.

5395억원 초특급 스타 WBC에서 못 본다고? "그 때 없으면 이혼 이라는데요?"

4.

주루방해&수비시프트 위반 규칙 바뀐다…2026 KBO 규칙 어떻게 달라지나

5.

두산 이후 10년만에 2연패 도전. 핵심은 취약한 불펜 보강. 외부 보강없는데 벌써 된듯한 느낌은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.