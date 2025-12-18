SM의 IP 기반으로 한 퍼즐 게임 'SMiniz', 글로벌 CBT 성료

기사입력 2025-12-18 16:28


SM의 IP 기반으로 한 퍼즐 게임 'SMiniz', 글로벌 CBT 성료



카카오게임즈는 SM엔터테인먼트의 IP 기반으로 한 신작 'SMiniz(슴미니즈)'의 글로벌 비공개 베타 테스트(CBT)를 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.

'SMiniz'는 SM 소속 아티스트를 닮은 작은 캐릭터(미니즈)들이 등장, 나의 '최애' 캐릭터와 함께 매치3 퍼즐을 풀어나가는 모바일 캐주얼게임이다. 글로벌 이용자를 대상으로 8일부터 12일까지 진행된 이번 CBT에서는 NCT와 에스파(aespa), 라이즈(RIIZE) 등 게임 캐릭터로 탄생한 SM 소속 아티스트와 즐기는 퍼즐 플레이, 포토카드 컬렉션을 포함한 여러 콘텐츠가 처음 공개됐다.

CBT 결과에서도 긍정적인 지표가 확인됐다고 카카오게임즈는 전했다. 테스트 종료 후 실시한 참가자 설문에서 88%의 이용자가 '출시 후 게임을 플레이할 의향이 있다'고 응답했으며, 이 가운데 점수로는 10점 만점을 부여한 참가자 비율이 가장 높았다. 특히 플레이 시 매력 요소에 대해서는 '접근성이 용이한 퍼즐 게임의 재미'를 기반으로 포토카드, 나만의 취향대로 꾸미는 '탑로더'와 '덕질존', 아티스트 실제 활동 착장을 구현한 코스튬 등 SM IP를 활용한 게임만의 차별성에 대해서도 전반적으로 긍정적인 평가가 이어졌다.

또 미니즈 캐릭터는 실제 아티스트 특징 묘사와 그래픽, 아트 퀄리티 등이 잘 어우러졌다는 점이 호평을 받았으며, 이후 실제 아티스트의 다양한 모습과 동작이 추가되기를 기대한다는 의견들도 있었다고 회사측은 전했다. 카카오게임즈는 이번 CBT를 통해 확인한 이용자 피드백을 수렴해 게임 전반의 완성도를 높일 것이라고 밝혔다.

'SMiniz'는 26년 1분기 정식 서비스를 목표로 준비 중이다. 'SMiniz'는 글로벌 팬층을 겨냥한 자체 개발 타이틀로, 카카오게임즈는 게임의 글로벌 퍼블리싱 및 서비스를 담당하며, 메타보라는 게임 개발, SM엔터테인먼트는 소속 그룹의 IP를 제공한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

