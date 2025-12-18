'나 혼자만 레벨업: 어라이즈', 신규 SSR 헌터 '크리스토퍼 리드' …

넷마블은 액션 게임 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'에서 신규 SSR 헌터 '크리스토퍼 리드'를 추가하는 등 업데이트를 진행했다고 18일 밝혔다.
'크리스토퍼 리드'는 화속성 스태커로 니킥 후 공중에서한 바퀴 돌아 발로 내려 찍는 '니트로 킥', 적을 향해 마력의 힘을 모아 큰 구체로 공격하는 '더티 어택', 공중으로 떠올라 큰 마력 덩어리를 던져 공격하는 '제로백' 등의 스킬을 보유하고 있다.
이번 업데이트를 통해 헌터 클래스가 개편됐다. 기존 6개로 구성된 헌터 클래스를 '스트라이커', '브레이커', '서포터' 3종으로 개편하고 속성 주입 시스템을 사용하는 '스태커'를 신규 클래스로 추가해 총 4종으로 재편됐다.
신규 전투 시스템 '속성 주입'과 '속성 과부하'도 추가됐다. 속성 공격을 누적시켜 적에게 더 큰 대미지를 입힐 수 있는 시스템으로 스태커 클래스가 약점 속성으로 공격 시 해당 속성의 게이지가 증가하고 100% 달성 시 적은 속성 과부하 상태가 된다. 속성 과부하 상태의 적을 공격하면 브레이크 게이지를 보유한 적의 대미지 감소 효과를 무시하는 피해를 추가로 입힐 수 있다.
이밖에 신규 헌터 협력 콘텐츠 '환몽의 경계', 신규 성장 요소 '헌터 협동 훈련', 스토리 하드, 리버스 하드 난이도에 히든 9~10 챕터 추가, 신규 SSR 성진우 무기 '잔광의 환영도' 등이 업데이트 됐다. 또 업데이트를 기념해 게임을 플레이하고 다양한 보상을 획득할 수 있는 '새하얀 겨울! 출석 선물 이벤트', '홀리데이 뜻밖의 손님 이벤트', '2026년 새해 맞이! 성진우 레벨 달성 이벤트' 등이 진행된다.
'나 혼자만 레벨업:어라이즈'는 글로벌 누적 조회수 143억 뷰를 기록한 '나 혼자만 레벨업' IP 최초의 게임이다. 정식출시 약 10개월 만에 글로벌 누적 6000만 이용자를 달성했으며, 2024년 대한민국 게임대상에서 대상을 수상한 바 있다.