홍진경, 이혼 후 발리서 터진 눈물 "진짜 나로 살고 싶어"
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 홍진경이 이혼 후 떠난 발리 여행 중 책을 읽다 눈물을 보이며 "진짜 나로 살고 싶다"고 털어놨다.
18일 홍진경의 유튜브 채널에는 '다사다난했던 2025년 다 잊고 발리로 회복 여행 떠난 홍진경 (10만원 풀빌라, 인생맛집)'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 홍진경은 발리를 찾아 휴식을 취하며 힐링하는 시간을 가졌다.
홍진경은 1박에 10만원이 채 안되는 숙소의 개인 풀장에서 물놀이를 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.
수영 후 독서 타임도 가지던 홍진경은 갑자기 눈물을 보였다. 그는 "정말 위대한 책이다. '이반 일리치의 죽음'과 '남아 있는 나날'이라는 책을 읽었다"며 책 내용에 대해 언급했다.
홍진경은 "두개의 책이 결이 비슷하다. 먼저 '이반 일리치의 죽음'은 성공한 주인공이 어느날 죽을 병에 걸렸다. 그가 죽기까지의 과정을 잘 담은 책인데, 주인공이 자기 자신을 돌아보고 후회하는 모습이 담겼다. 알맹이가 없는 인생이었다고, 진심이었던 적이 없었다는 거를 느끼다가 죽는거다"라고 책 내용에 대해 설명하다 울컥하는 모습을 보였다.
그러면서 홍진경은 "책을 읽으면서 나도 내 인생을 회상하면서 '앞으로 남은 시간을 어떻게 살아야하지?'라고 고민했다. 진짜 온전히 나로 살아보고 싶다고 생각이 들었다. 이번 발리 여행이 내가 정말 원하는 것이 무엇인지 들여다보는 시간이 될 것 같다"고 털어놨다.
한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘이를 낳았으나, 22년 만인 올해 8월 이혼했다.
