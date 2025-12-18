이동국♥미코 출신 아내, 결혼 20주년 리마인드 웨딩..“여전한 새신랑·새신부 비주얼"

기사입력 2025-12-18 22:41


[스포츠조선 김소희 기자] 축구선수 출신 이동국, 이수진 부부가 결혼 20주년을 맞아 리마인드 웨딩 화보를 공개했다.

18일 이동국은 자신의 SNS 계정에 "20년째 되는 날. 051218 ~ 251218. still us"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이동국과 이수진 부부는 턱시도와 웨딩드레스를 차려입고 포즈를 취하며 여전히 빛나는 비주얼을 자랑했다. 20년의 세월이 흘렀지만 두 사람의 달콤한 분위기는 변치 않았다.


이수진 역시 자신의 계정에 "20년 전 오늘…"이라는 글과 함께 결혼 당시 웨딩화보를 공개했다. 젊은 시절의 풋풋하고 설렘 가득한 모습이 눈길을 끌었다.

팬들은 "점점 닮아가는 부부", "여전히 멋지고 아름다우시다", "20주년 축하드립니다", "나이를 안 드신다. 새신랑 새신부 같다"며 축하와 칭찬의 댓글을 남겼다.

한편 이동국은 2005년 미스코리아 하와이 출신 이수진 씨와 결혼했으며 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이동국은 과거 자녀들과 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
