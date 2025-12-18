이동국♥미코 출신 아내, 결혼 20주년 리마인드 웨딩..“여전한 새신랑·새신부 비주얼"
[스포츠조선 김소희 기자] 축구선수 출신 이동국, 이수진 부부가 결혼 20주년을 맞아 리마인드 웨딩 화보를 공개했다.
18일 이동국은 자신의 SNS 계정에 "20년째 되는 날. 051218 ~ 251218. still us"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이동국과 이수진 부부는 턱시도와 웨딩드레스를 차려입고 포즈를 취하며 여전히 빛나는 비주얼을 자랑했다. 20년의 세월이 흘렀지만 두 사람의 달콤한 분위기는 변치 않았다.
이수진 역시 자신의 계정에 "20년 전 오늘…"이라는 글과 함께 결혼 당시 웨딩화보를 공개했다. 젊은 시절의 풋풋하고 설렘 가득한 모습이 눈길을 끌었다.
팬들은 "점점 닮아가는 부부", "여전히 멋지고 아름다우시다", "20주년 축하드립니다", "나이를 안 드신다. 새신랑 새신부 같다"며 축하와 칭찬의 댓글을 남겼다.
한편 이동국은 2005년 미스코리아 하와이 출신 이수진 씨와 결혼했으며 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이동국은 과거 자녀들과 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.