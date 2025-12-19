‘비혼모’ 사유리, '승모근 보톡스' 맞고 확 달라졌다 “얼굴 작아 보여”

기사입력 2025-12-19 05:55


‘비혼모’ 사유리, '승모근 보톡스' 맞고 확 달라졌다 “얼굴 작아 보여…

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 사유리가 승모근 보톡스를 맞았다고 고백했다.

18일 '사유리의 데스노트' 채널에는 '요즘 닌자랑 스파이더맨에 빠진 젠의 텀블링 도전기'라는 영상이 공개됐다.

사유리는 텀블링을 연습하기 위해 체육관을 찾았다. 최근 젠까지 텀블링의 매력에 푹 빠졌다고. 사유리는 "제가 가능성이 있는 사람을 찾았다. 우리 애가 일주일에 한 번 운동 교실에 가는데, 저의 텀블링 연습 영상을 보고 따라 하고 있다"라며 뿌듯해했다.


‘비혼모’ 사유리, '승모근 보톡스' 맞고 확 달라졌다 “얼굴 작아 보여…
본격적으로 트레이닝을 받기 전, 제작진은 사유리의 목을 보고 "목에 뭐가 있는데?"라며 궁금해했다. 사유리는 승모근 보톡스를 맞았다고 고백, "승모근에 보톡스를 맞으면 얼굴이 작아 보인다고 해서 맞았다. 승모근 세 군데에 맞았는데 한쪽만 멍이 들었다"라고 털어놨다. 이어 제작진에게 "얼굴이 갸름해 보이나?"라고 물으며 만족스러워했다.

joyjoy90@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

2.

‘주사이모’ 게이트 어디까지…박나래·키 이어 입짧은햇님까지 흔들린 ‘놀토’

3.

'김태희♥' 비, '텅 빈' 콘서트 좌석에 충격 "어릴 땐 매진이 당연한 줄 알아"

4.

'80세' 선우용여 "요양원 안 가고 집에서 죽을 것, 재산은 자식 아닌 돌봐준 사람 몫"

5.

김대호, 9개월 만 4년 연봉 벌었는데.."아직 여자와 인연 없어" 연애운에 '멘붕'

연예 많이본뉴스
1.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

2.

‘주사이모’ 게이트 어디까지…박나래·키 이어 입짧은햇님까지 흔들린 ‘놀토’

3.

'김태희♥' 비, '텅 빈' 콘서트 좌석에 충격 "어릴 땐 매진이 당연한 줄 알아"

4.

'80세' 선우용여 "요양원 안 가고 집에서 죽을 것, 재산은 자식 아닌 돌봐준 사람 몫"

5.

김대호, 9개월 만 4년 연봉 벌었는데.."아직 여자와 인연 없어" 연애운에 '멘붕'

스포츠 많이본뉴스
1.

구창모 국가대표 '셀프 반납' 논란, 핵심은 구단-선수들 '병역 이기주의'

2.

'韓 초대형 이적설' 양민혁(19, 레알 마드리드) 공식입장 떴다, 포츠머스 감독 루머 전면 부인 "시즌 끝까지 남는다...들은 내용 없어"

3.

NC 천재환, 21일 결혼 "신부는 나를 지지해 주는 사람"

4.

대충격! 삼성화재, 창단 첫 10연패 치욕 → KB손해보험에 0-3 셧아웃

5.

[오피셜]'무단 인터뷰' 김우성 주심에 3개월 배정 정지 징계...16일부터 효력 발생, KFA는 '비시즌도 실질 징계'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.