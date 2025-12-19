홍현희, '다이어트 아닌' 당 관리로 16kg 뺐다..턱살 실종·우월 수트핏

기사입력 2025-12-19 06:00


홍현희, '다이어트 아닌' 당 관리로 16kg 뺐다..턱살 실종·우월 수…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 홍현희가 더욱 핼쑥해진 근황을 전했다.

18일 홍현희는 멘트 없이 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 홍현희는 한 촬영장에서 물오른 미모를 뽐내고 있는 모습. 특히 한껏 갸름해진 턱 선과 작아진 얼굴이 눈길을 사로잡았다. 더욱 늘씬해진 몸매로 슈트핏도 돋보이게 했다.


홍현희, '다이어트 아닌' 당 관리로 16kg 뺐다..턱살 실종·우월 수…
최근 홍현희, 제이쓴 부부의 채널 '홍쓴 TV'를 통해 홍현희의 체중 감량 비결이 공개된 바 있다. 제이쓴은 "현희가 다이어트를 하는 게 아닌데 저렇게 빠져서 신기하다. 당이 있어도 아무 생각 없이 살다가, 요새는 당을 체크하고 루틴이 달라졌다. 며칠 갈까 싶었는데 이번엔 다르다"라며 놀랍다는 반응을 보였다.

한편 홍현희는 제이쓴과 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 준범 군을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

2.

‘주사이모’ 게이트 어디까지…박나래·키 이어 입짧은햇님까지 흔들린 ‘놀토’

3.

'김태희♥' 비, '텅 빈' 콘서트 좌석에 충격 "어릴 땐 매진이 당연한 줄 알아"

4.

'80세' 선우용여 "요양원 안 가고 집에서 죽을 것, 재산은 자식 아닌 돌봐준 사람 몫"

5.

김대호, 9개월 만 4년 연봉 벌었는데.."아직 여자와 인연 없어" 연애운에 '멘붕'

연예 많이본뉴스
1.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

2.

‘주사이모’ 게이트 어디까지…박나래·키 이어 입짧은햇님까지 흔들린 ‘놀토’

3.

'김태희♥' 비, '텅 빈' 콘서트 좌석에 충격 "어릴 땐 매진이 당연한 줄 알아"

4.

'80세' 선우용여 "요양원 안 가고 집에서 죽을 것, 재산은 자식 아닌 돌봐준 사람 몫"

5.

김대호, 9개월 만 4년 연봉 벌었는데.."아직 여자와 인연 없어" 연애운에 '멘붕'

스포츠 많이본뉴스
1.

구창모 국가대표 '셀프 반납' 논란, 핵심은 구단-선수들 '병역 이기주의'

2.

'韓 초대형 이적설' 양민혁(19, 레알 마드리드) 공식입장 떴다, 포츠머스 감독 루머 전면 부인 "시즌 끝까지 남는다...들은 내용 없어"

3.

NC 천재환, 21일 결혼 "신부는 나를 지지해 주는 사람"

4.

대충격! 삼성화재, 창단 첫 10연패 치욕 → KB손해보험에 0-3 셧아웃

5.

[오피셜]'무단 인터뷰' 김우성 주심에 3개월 배정 정지 징계...16일부터 효력 발생, KFA는 '비시즌도 실질 징계'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.