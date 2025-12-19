홍현희, '다이어트 아닌' 당 관리로 16kg 뺐다..턱살 실종·우월 수…

홍현희, '다이어트 아닌' 당 관리로 16kg 뺐다..턱살 실종·우월 수트핏
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 홍현희가 더욱 핼쑥해진 근황을 전했다.
18일 홍현희는 멘트 없이 사진 한 장을 게재했다.
사진 속 홍현희는 한 촬영장에서 물오른 미모를 뽐내고 있는 모습. 특히 한껏 갸름해진 턱 선과 작아진 얼굴이 눈길을 사로잡았다. 더욱 늘씬해진 몸매로 슈트핏도 돋보이게 했다.
최근 홍현희, 제이쓴 부부의 채널 '홍쓴 TV'를 통해 홍현희의 체중 감량 비결이 공개된 바 있다. 제이쓴은 "현희가 다이어트를 하는 게 아닌데 저렇게 빠져서 신기하다. 당이 있어도 아무 생각 없이 살다가, 요새는 당을 체크하고 루틴이 달라졌다. 며칠 갈까 싶었는데 이번엔 다르다"라며 놀랍다는 반응을 보였다.
한편 홍현희는 제이쓴과 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 준범 군을 뒀다.
