'왕과 사는 남자' 유해진 "박지훈? 나에게 상당한 영향을 줘, 너무 고…

'왕과 사는 남자' 유해진 "박지훈? 나에게 상당한 영향을 줘, 너무 고맙다"
|19일 용산CGV에서 열린 영화 '왕과 사는 남자'의 제작보고회. 박지훈과 유해진이 포토타임을 갖고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.19/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유해진이 '왕과 사는 남자'에서 박지훈과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
유해진은 19일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '왕과 사는 남자' 제작보고회에서 "박지훈이 단종이어서 너무 고마웠다"며 "저에게 큰 영향을 줬다"라고 했다.
2026년 2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.
광천골 촌장 엄흥도를 연기한 유해진은 "익히 알고 있던 역사 속 단종의 이야기만은 아니다"라며 "역사책에는 그가 유배를 가서 누구를 만나고, 어떤 관계를 맺었는지까지는 담겨 있지 않다. '왕과 사는 남자'에는 사람의 이야기가 담겨 있어서 좋았다"고 전했다.
이어 단종을 연기한 박지훈에 대해 "너무 고맙다. 지금도 뭉클한데, 박지훈이 저에게 영향을 준 게 상당히 크다. 어쩔 때는 안쓰럽기도 하고, 동정심이 느껴지기도 했다. 처음엔 잘 몰랐는데, 하면 할수록 박지훈이 단종이어서 제가 그런 연기를 펼칠 수 있지 않았나 싶다"고 극찬했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
