이지혜, '인중축소술 부작용' 후 첫 공식석상..."드레스 골라주세요"

기사입력 2025-12-19 12:45


[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 연말 시상식을 위한 드레스 피팅을 마쳤다.

19일 이지혜는 "연말마다 시상식에 갈 수 있다는 것도 영광이긴 하지만 특출나게 뭘 한 것 같지도 않아서 세상 민망하기도 하고"라 했다.

이지혜는 "그 와중에 드레스 피팅을 해야 해서 다녀왔거든요. 그래도 이쁘게 잘 입고 가야하니까.. 골라주세요 여러분"이라며 여러 벌의 드레스를 공개했다.


이어 "마지막 영상은 대충 살 빼고 오라는 뭐 그런얘기 입니다 (아직도 뱃살 관리 하라는 잔소리 듣는 삶) 오늘도 화이팅!"이라며 밝은 에너지를 발산했다.

한편 최근 이지혜는 유튜브 채널을 통해 인중 축소술을 받은 사실을 공개했다.

그는 "인중 길이가 4cm였다. 나이가 들면서 더 길어졌다. 실리프팅 댓글로 '인중 축소술하라'고 하더라"면서 "콤플렉스라 그 전부터 하고 싶었는데 용기는 못 냈다가 실리프팅으로 자신감을 얻고 욕심을 부렸다"면서 인중축소술을 결정한 이유를 밝혔다.


하지만 이지혜는 시술 직후 모습에서 입이 다물어지지 않는 부작용이 생겼고 입이 벌어지며 앞니가 노출되는 모습에 팬들의 걱정이 이어졌다.

이에 이지혜는 "시간이 필요하다. 기다려달라"고 했지만 딸이 쓴 엄마의 마음 고생을 가늠한 편지에 눈물을 쏟는 등 속앓이를 드러내기도 했다.


한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있으며, 현재 유튜브와 SNS를 통해 일상을 공유하고 있다.

shyun@sportschosun.com

