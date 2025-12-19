[인터뷰①] 구교환 "14살 연하 문가영과 ♥로맨스, 동안 외모 비결? …

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 꾸준히 동안 비주얼을 유지할 수 있는 비결에 대해 이야기했다.
구교환은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저만의 셀프 경락 루틴이 있고, 맨몸 운동도 4세트씩 한다"라고 했다.
31일 개봉하는 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애로, '82년생 김지영'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 구교환은 극 중 삼수를 거쳐 컴퓨터 공학과에 재학 중인 은호 역을 맡았다.
구교환은 14세 연하 문가영과 애틋하면서도 친구 같은 로맨스 연기를 펼쳤다. 그는 문가영에 대해 "어제 언론 시사회에서 가영 씨가 저보고 천재라고 했는데, 저보다 더 천재다"며 "저는 노력파이자 성장캐다. 무서울 정도로 영향력을 주는 배우다. 신에 대한 이해도가 높고, 목적을 정확히 수행하면서 또 변주를 주더라. 감정적으로 애드리브를 한다. 그런 모습을 보고 있으면, 저도 눈물이 날 수밖에 없다. 중간중간 감독님께서 편집본을 보여주셨을 때도 놀랐다. '버스 안에서 가영 씨가 이렇게 훌륭한 연기를 보여줬다니'하면서 감탄을 했다. 그걸 보고 '나도 지지말아야 겠다'는 생각이 들 정도였다. 가영 씨는 너무나 좋은 연기 동료이자, 라이벌"이라고 극찬했다.
이어 동안 비주얼의 비결에 대해 "저만의 셀프 경락 루틴이 있고, 맨몸 운동도 4세트씩 한다. 이건 은호를 연기하기 위해서가 아니라, 작품을 할 때마다 루틴이다. 의상 팀과 분장 팀에서도 많이 도와주셨다. 외적인 변화도 중요하다고 생각해서 의상도 그라데이션으로 천천히 스타일이 바뀐다. 연기할 때 의상과 헤어에 따라 태도도 바뀌는 것 같다. 그렇다고 너무 막 다른 사람처럼 보이려고 노력하진 않았다. 시간이 지났다고 해서 많이 바꾸려고 하는 걸 지양했다"고 설명했다.