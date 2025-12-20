'AOMG 이적' 이미주, 소속사 사기 고백 "방치해놓고 위약금 내라고, 더러워서 줬다"
[스포츠조선 이우주 기자] 러블리즈 출신 이미주가 데뷔 전 소속사 사기를 당했다고 고백했다.
이미주는 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 구독자 10만 명 돌파 기념 Q&A를 진행했다.
최근 안테나를 떠나 AOMG로 이적한 이미주는 유튜브 촬영도 AOMG 사옥에서 진행했다. 이에 제작진이 "AOMG로 오셔서 사람들이 많이 놀라시더라. 다시 힙합하시는 줄 알고"라고 농담했고 이미주는 "다들 놀라시더라. 힙합 회사이기도 하지만 2.0으로 시작해서 새롭게 시작하는 첫 번째 주자가 됐다. 스타트를 제가 잘 끊어야 한다"고 밝혔다.
인생에서 가장 기뻤던 순간에 대해 이미주는 러블리즈 데뷔 때를 가장 먼저 떠올렸다. 이미주는 "그때 엄청 치열했다. 연습생되려고. 공개 오디션이 있어서 더 치열했다"며 "40명 정도 있었는데 거기서 계속 떨어지는 거다. 월말평가볼때마다. '내가 과연 저 안에 들 수 있을까?' 이런 확신이 없어서 떨어질까봐 너무 무서웠다"고 털어놨다.
이미주는 "그때마다 너무 집에 가고 싶었다. 엄마한테 전화해서 '너무 보고 싶다' 하면 '네가 한다 그랬잖아!'하면서 소리 질렀다. '알았어, 해볼게' 하고 한 달 참고, 두 달 참고. 그렇게 데뷔했다"고 험난했던 데뷔 과정을 언급했다.
제작진은 "다른 회사는 오디션 안 봤냐"고 물었고 이미주는 "봤다. 처음 얘기하는 건데 제가 고등학교 때인데 그 회사가 신생이었다. 근데 거기가 사기꾼이었다. 그래서 저희를 사무실에만 앉혀두고 연습을 시키지 않았다. 앉아만 있게 하는 거다"라며 "근데 투자했다고 계속 얘기하니까 나갈거면 위약금을 내놓고 나가라더라. 더럽고 치사해서 위약금을 냈다'고 밝혔다.
