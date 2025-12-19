"쿠시야!" 프로입성 꿈이루고 11득점했지만... 30점 실바 폭격 GS…

"쿠시야!" 프로입성 꿈이루고 11득점했지만... 30점 실바 폭격 GS칼텍스 3위 등극[대전 현장]
|정관장 새 아시아쿼터 인쿠시가 공격을 성공하고 기뻐하고 있다. 사진제공=KOVO
|정관장 염혜선이 토스하고 있다. 사진제공=KOVO
|GS칼텍스 실바가 스파이크를 때리고 있다. 사진제공=KOVO
[대전=스포츠조선 권인하 기자]레이나가 돌아온 GS칼텍스가 염혜선과 인쿠시로 완전체가 된 정관장에 역전승을 거두고 5위에서 3위로 2계단을 올라섰다.
GS칼텍스는 19일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 정관장과의 원정경기서 세트스코어 3대1(22-25, 25-20, 25-19, 25-17)로 승리했다.
2연패를 끊어낸 GS칼텍스는 7승8패 승점 22점을 기록했다. 흥국생명(7승8패 승점 22점)과 동률이 됐으나 세트득실률에서 앞서 5위에서 3위가 됐다.
에이스 실바가 30점으로 양팀 최다득점을 했고, 최유림이 10득점을 했다. 부상에서 돌아온 레이나가 2,3,4세트만 교체 출전하면서 9득점을 하며 공격에 힘을 불어넣어줬고, 유서연이 8점, 권민지와 오세연이 각각 7점을 보태며 여러 선수가 승리를 합작했다.
정관장은 자네테가 23점을 넣었고 정호영이 13점, 데뷔전을 치른 인쿠시가 11점, 박은진과 이선우가 8점씩을 올렸으나 실바의 파워를 이기지 못했다.
이날 경기에서 스포트라이트를 받은 선수는 단연 인쿠시였다. 예능프로그램에서 김연경 감독으로부터 많은 지도를 받았던 선수였기에 어떤 활약을 해줄지 궁금했기 때문.
|정관장 인쿠시가 고희진 감독으로부터 작전지시를 받고 있다. 사진제공=KOVO
함께 훈련한 시간이 충분하지 못했지만 인쿠시는 1세트부터 선발출전했다. 정관장 고희진 감독은 "몸상태가 좋다. 베테랑이라면 교체 출전도 괜찮지만 데뷔전인 선수라 선발로 내기로 했다"라고 밝혔다.
|GS칼텍스 유서연이 스파이크를 때리고 있다. 사진제공=KOVO
1세트에서 인쿠시가 첫 공격으로 첫 득점을 했다. GS칼텍스 유서연의 서브를 인쿠시가 받았는데 조금 짧았으나 염혜선이 언더 토스로 올린 것을 인쿠시가 왼쪽에서 빠르게 때렸고 리베로 한수진을 맞고 뒤로 나가며 득점에 성공.
첫 단추를 잘 꿴 인쿠시는 1세트에서 공격득점 3점에 블로킹 1점으로 4득점을 하며 자네테(9득점)에 이어 팀내 두번째로 많은 득점을 하며 1세트 25-22 승리에 일조했다.
정관장은 자네테와 이선우, 인쿠시를 앞세워 중반 접전에서 19-16, 3점차로 앞서며 승기를 잡았고, 이후 리드를 놓치지 않고 승리.
2세트는 GS칼텍스가 실바를 앞세워 반격했다. 부상에서 회복해 교체로 들어온 레이나도 3점을 더하며 공격에 활력을 불어 넣으며 25-20으로 승리.
3세트 접전에서 실바와 레이나가 승부를 갈랐다. 14-14에서 레이나가 3점, 실바가 2점을 더해 19-15로 앞서며 단숨에 점수차를 벌린 것. 이후 실바의 타점 높은 공격이 들어가면서 25-19로 여유있는 승리를 거뒀다.
승기를 잡은 GS칼텍스는 4세트까지 가져가며 정관장에게 역전의 기회를 주지 않았다. GS칼텍스의 강서브에 정관장의 리시브가 흔들렸고, 제대로된 공격이 나오지 않자 GS칼텍스가 반격에 성공하며 점수차가 계속 벌어졌다. 결국 25-17로 마무리.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
