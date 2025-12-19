입짧은 햇님 '주사 이모' 의혹, 마약팀이 수사 착수..형사 고발 입건

[스포츠조선 이유나 기자]불법 의료 행위 의혹에 휩싸인 먹방 크리에이터 입짧은햇님(본명 김미경)이 결국 형사 고발을 당했다.
서울 마포경찰서는 19일 입짧은햇님과 그의 매니저를 상대로 의료법 및 마약류관리법 위반 혐의가 담긴 고발장을 접수했다고 밝혔다.
고발인은 이날 한 온라인 커뮤니티를 통해 고발장 내용을 공개하며 "피고발인이 이른바 '주사이모'로 불리는 인물이 자신의 자택을 방문했다고 인정한 만큼, 마포구 관내에서 확보 및 보전이 필요한 증거가 존재할 가능성을 배제할 수 없다"고 주장했다.
이어 "수사기관이 입짧은햇님 관련 사안을 별건으로 우선 수사해 증거를 신속히 확보하고, 필요할 경우 기존 사건과의 병합이나 이송을 통해 효율적으로 수사를 진행해 달라"고 요청했다.
앞서 입짧은햇님은 해당 인물을 의사로 믿고 의료 행위를 받았다는 입장을 밝힌 바 있다. 그는 자신의 유튜브 채널과 사과문을 통해 "논란이 된 이 모 씨는 지인의 소개로 강남구의 한 병원에서 처음 만났기 때문에 의심 없이 의사라고 믿고 진료를 받았다"며 "바쁜 일정으로 인해 이씨가 제 집으로 와 준 적은 있으나, 제가 이씨의 집을 방문한 적은 없다"고 해명했다.
논란이 확산되자 입짧은햇님은 이날 새벽 사과문을 게재하고 활동 중단을 선언했다. 그는 "제기된 의혹에 대해 스스로 돌아보며 정리 중이며, 잘못된 부분이 있다면 인정하고 책임을 회피하지 않겠다"며 "보다 신중하게 행동하지 못한 점은 저의 큰 불찰"이라고 고개를 숙였다. 이어 "팬들과 관계자분들께 불편과 피해를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "현재 출연 중인 모든 프로그램에서 하차하고 예정된 활동을 전면 중단하겠다"고 밝혔다.
이번 논란은 지난 18일 연예매체 디스패치 보도를 통해 불거졌다. 해당 매체는 입짧은햇님이 '주사이모'로 불리는 A씨에게 불법으로 약을 전달받고 링거 주사를 맞았으며, 지인에게 약을 전달하는 역할까지 했다고 보도했다. 특히 개인이 구매할 수 없는 고주파 의료기기를 사용했다는 의혹까지 제기되며 파장이 커졌다.