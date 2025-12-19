박은영, 부자 형님 '55평 집' 공개..재건축 호재 문정동 '대장아파트'
[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 박은영이 형님네 집들이 영상을 공개했다.
19일 박은영의 유튜브 채널에는 '형님네 집들이 다녀온 날. 개발 호재 쏟아지는 올림픽훼밀리타운 55평형 같이 구경해요!'라는 제목의 영상이 올라왔다.
오프닝에서 박은영은 "저희 형님이 새 집으로 이사를 하게 됐다. 오늘 집들이에 참석한다"고 밝혔다.
이어 "이 곳은 문정동의 대장아파트 올림픽 패밀리 타운이다. 벌써 올해로 37년된 구축 아파트다. 재건축 호재 덕분에 집값이 오르고 있다. 큰 평수들이 많아서 개발이 되고 나면 훨씬 더 층고도 올라가고 할 테니 기대가 된다. 또 주변 개발 호재 집중 단지다"고 형님이 이사를 간 아파트에 대해 설명했다.
박은영은 집 안으로 들어가 내부를 소개했다. 55평답게 넓직한 거실과 깔끔하면서도 감각적인 인테리어가 시선을 사로잡았다.
집 구경을 마친 박은영은 형님네 가족들과 맛있는 식사를 하며 오붓한 시간을 보냈다.
한편, 박은영은 2019년 3세 연하 사업가와 결혼, 2021년 아들 범준 군을 출산했다. 현재 둘째를 임신 중으로 내년 1월 출산예정이다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.