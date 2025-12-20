윈터, '정국 열애설' 후 커플 타투 가리고 등장..여론 의식했나
[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에스파 멤버 윈터가 정국과의 열애설 후, 팔 타투를 가리고 나와 눈길을 끈다.
19일 에스파는 KBS2 '2025 가요대축제 글로벌 페스티벌' 무대에 올라 'Dirty Work', Rich Man' 등을 열창했다. 특히 과격한 댄스를 소화하며, 흔들림 없는 라이브 실력을 뽐내 감탄을 자아냈다. 완벽한 핸드마이크 퍼포먼스로 특유의 카리스마를 발산했다.
특히 윈터가 가장 눈길을 끌었는데, 오른팔 뒤편에 자리한 타투를 긴 장갑으로 가린 모습이었다.
최근 윈터는 그룹 방탄소년단 멤버 정국과 열애설에 휩싸인 바. 팬들은 두 사람이 팔 비슷한 위치에 '강아지 세 마리' 타투를 나란히 새기고, 커플 아이템을 맞췄다며 열애 의혹을 제기했다. 또 정국이 군 복무 기간 중에도 에스파의 콘서트를 찾은 점 등도 주목했다. 양측 소속사는 침묵으로 일관했고 팬들은 격한 반응을 보이기도 했다.
누리꾼들은 "안무상 한쪽만 장갑 낀 거 아닌가", "가리면 가린다고 난리 안 가리면 안 가린다고 난리", "긴 장갑을 한 쪽만 낀 걸 보니 정말 의식한 건가", "원래 공중파는 타투 가리지 않나" 등 다양한 반응을 보였다.
한편 윈터가 속한 에스파는 월드투어 '2025 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 액시스 라인(2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE)'를 진행 중이다.
