"사과도 해명도 없다"..박나래 143초 영상, 매니저 폭로 의식했나

기사입력 2025-12-19 14:50


"사과도 해명도 없다"..박나래 143초 영상, 매니저 폭로 의식했나

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박나래의 3차 입장 영상이 '알맹이 없는 해명'이라는 비판을 받는 이유가 조목조목 분석됐다.

19일 유튜브 채널 '올댓스타'에는 '알맹이 없는 143초 영상...박나래의 3차 입장이 비판 받는 이유는?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 안진용 기자는 매니저 갑질과 불법 의료 행위 의혹이 제기된 박나래의 세번째 입장문에 대해 분석했다.

앞서 방송활동 중단 선언 8일 만에 영상을 통해 직접 입장을 밝힌 박나래. 3차 입장 영상에서 박나래는 "법적 절차를 진행 중"이라며 공식 절차를 통해 사실관계를 확인하는 시간을 갖겠다고 밝혔다.

안진용 기자는 "'왜 1, 2차처럼 글이 아닌 영상으로 입장을 냈을까' '왜 사과는 하지 않을까' 등에 대해 다뤄보겠다"고 밝혔다.

먼저 '영상'으로 입장 발표를 한 것에 대해 "이 사태가 발생하고 나서 기사가 쏟아졌는데 사진이 주로 예능 속 모습이었다. 그런데 이번 영상 속 모습은 초췌해진 모습이다. 이 사태로 심적 고통이 상당하다는, 그리고 사태를 마무리하기 위해서 노력을 하고 있다는 진정성을 보여주기 위한 목적일 수 있다"고 분석했다.

또한 박나래의 입장문에 대해 "박나래씨가 개인적인 생각을 직접 쓰거나 혹은 감정을 표출한 게 아닌 것으로 보인다. 주변 변호인을 통해서 검토해 봤는데, 이 입장문은 법조인을 통해서 상당히 절제되서 본인이 할 얘기만 정확하게 담은 입장문일 가능성이 높다"고 설명했다.


"사과도 해명도 없다"..박나래 143초 영상, 매니저 폭로 의식했나
사진캡처=유튜브 채널 '백은영의 골든타임'
특히 안진용 기자는 "박나래는 입장문을 발표하면서 전 매니저들을 자극시키지 않으려고 했다. 현재 박나래는 전 매니저들이 어떤 카드를 들고 있는지 전혀 모르는 상태다"며 "박나래가 알맹이는 없는, 여러 의혹들에 대해서 일일이 해명하지 않는 입장문을 낸건, 매니저들의 재반박이나 추가 폭로를 막기 위한 선택으로 해석된다"고 분석했다.


그러면서 박나래의 3차 입장문이 비판받는 이유에 대해 "우선 사과가 없다. 전 매니저들에 대한 사과 뿐만 아니라 이 사태 때문에 연예계 전체가 멍들고 또한 주변에 불똥이 튀면서 많은 이들이 구설에 오른 것에 대한, 또 대중들에 대한 사과가 없었다"면서도 "이 입장문을 통해 박나래가 사과를 하면 향후 법적 다툼을 벌일 때 마치 여러 의혹들에 대해 인정한 것처럼 보일 수 있기 때문에 극도로 사과를 꺼린 것으로 보인다"고 해석했다.

박나래가 비판 받는 이유는 또 있었다. 안진용 기자는 "전 남자친구와 관련된 횡령 의혹, 의료법 위반, 전 매니저들 4대 보험 가입 여부 등 '예, 아니요'로 대답할 수 있는 부분에 대해서도 명백하게 얘기를 하지 않고 있어서 비판적 여론이 형성되고 있다"고 꼬집었다.

한편 박나래는 최근 매니저들이 '갑질'을 당했다고 주장하며 논란에 휩싸였다. 또한 박나래가 이른바 '주사 이모'라고 불리는 사람으로부터 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 및 대리처방을 받았다는 추가 의혹이 제기되면서 논란이 커졌다. 결국 방송활동 중단을 선언한 박나래는 이후 "법적 절차를 진행 중"이라며 공식 절차를 통해 사실관계를 확인하는 시간을 갖겠다고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현역 연예인 최초 사형 집행..中 30대 男배우 장이양 총살형 ‘1년 전 충격 사건’

2.

전현무, 차 안에서 링거 맞는 모습 포착…'주사이모 게이트' 연루됐나

3.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

4.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

5.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

연예 많이본뉴스
1.

현역 연예인 최초 사형 집행..中 30대 男배우 장이양 총살형 ‘1년 전 충격 사건’

2.

전현무, 차 안에서 링거 맞는 모습 포착…'주사이모 게이트' 연루됐나

3.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

4.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

5.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"메시는 메시, 나는 나" '50년' 한번 등장 미친 재능! 야말, 드디어 지존과 정면 충돌…스페인-아르헨 '피날리시마', 내년 3월 열린다

2.

"네가 리틀 손흥민이야!" 눈물 그렁그렁…"형이 너무 그리울 거야"→영어도 못 하는데, 손흥민이 적응 도와

3.

"홍명보 감독, 축구 꿈나무 20명에게 꿈 선물"…홍명보장학재단, 제24회 장학금 수여식 개최

4.

[공식발표]'충격적 결단' FA 신청했던 2266안타 베테랑, 왜 현역 은퇴 결정했나

5.

132억 삼성 몸값으로 키움 3팀 만든다. 샐러리캡 상위 4팀 모두 PS행. 두산,KT가 FA시장 큰손인 이유

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.