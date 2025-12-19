이서진 "이상형 최화정♥ 집 자주 가, 성격·외모 모두 좋다" ('비서진')

19일 방송된 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 최화정이 열한 번째 'my 스타'로 출연했다.
이서진은 이날 'my 스타' 최화정을 보며 "왜 이렇게 마르셨나. 홀쭉해지셨다"라며 반갑게 인사했다. 최화정이 메이크업을 받고 있는 사이, 김광규는 이서진에게 "진짜 관리 잘하셨다. 10년 전과 똑같다. 우리만 늙은 것 같다"라고 말했고 이서진은 "형이랑 나는 우리가 아니다. 엮지 마라"라고 발끈해 웃음을 안겼다.
이서진은 특이사항 란에 "이상형에 언급된 바 있으니 스캔들에 주의할 것"이라는 문구를 보고 웃음을 터트렸다. 그는 "10년째 떠들고 있어도 스캔들이 난 적이 없다"라고 말했고 김광규는 최화정의 "어떤 점이 좋냐. 결혼도 가능하냐"라고 질문했다. 이서진은 "성격, 외모 모두 이상형이다. 20년 전만 해도 내가 35살이고 선배님이 45살이다. 나쁘지 않다. 근데 우리가 처음 봤을 때 내가 45살이고 선배가 선배가 55살이었다. 몇 년 후면 내가 환갑잔치를 열어드려야 했다"라고 말했다.
이어 "내가 25살이고 선배가 35살이었을 때 10년 살다가 이혼했어야지. 진하게 10년 살고 각자의 길로 가야지"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.
그런가 하면 이서진은 꽃을 사고 싶다는 최화정에게 "꽃은 시간이 지나면 쓰레기가 된다"라며 돌직구를 날렸고, 최화정은 "우리 집에 왔을 때 왜 꽃을 사왔어?"라고 물었다. 깜짝 놀란 김광규는 "집에 갔었어?"라고 물었고 이서진은 "집에 자주 간다"라고 능청스레 말했다.