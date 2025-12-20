조진웅 은퇴 선언에 '시그널2' 운명 갈림길…tvN "최적의 방안 찾겠다"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 조진웅(이 '소년범 전력' 보도 이후 은퇴를 선언하면서, 그가 촬영을 마친 tvN 드라마 '두번째 시그널'(이하 '시그널2')의 공개 여부가 불투명해졌다.
이에 제작진이 공식 입장을 내고 "최적의 방안을 찾겠다"고 밝혔다.
tvN은 19일 입장문을 통해 "'시그널2'는 10년을 기다려주신 시청자 여러분을 향한 마음을 담아 2026년 하절기 공개를 목표로 정성을 다해 준비해 온 작품"이라며 "현재의 상황을 마주한 저희 역시 시청자 여러분의 실망과 걱정에 깊이 공감하며 무겁고 애석한 마음"이라고 전했다.
이어 "'시그널2'는 기획부터 제작까지 수많은 스태프와 배우, 관계자들이 함께한 작품"이라며 "'시그널'이 지닌 가치를 지키기 위해 다소 시간이 걸리더라도, 작품과 시청자 여러분을 위한 최적의 방안을 찾기 위해 모든 노력을 기울이겠다"고 강조했다.
'시그널2'는 2016년 방송돼 신드롬을 일으킨 드라마 '시그널'의 후속작으로, 김은희 작가를 비롯해 조진웅, 김혜수, 이제훈 등 원년 멤버 3인방이 다시 뭉쳐 모든 촬영을 마친 상태다. tvN 개국 20주년이 되는 2026년을 대표할 최대 기대작으로 국내외 시청자들의 관심을 받아왔다.
그러나 지난 5일 연예매체 디스패치는 조진웅이 10대 시절 중범죄에 연루돼 소년보호처분을 받았고, 데뷔 이후에도 폭행과 음주운전 등으로 처벌받은 전력이 있다고 보도했다.
이후 조진웅은 해당 논란 속에서 연예계 은퇴를 선언했다.
주연 배우의 은퇴라는 초유의 사태가 발생하면서, 이미 촬영을 마친 '시그널2'의 방영 여부와 향후 대응을 두고 업계 안팎의 관심이 집중되고 있다.
tvN은 구체적인 공개 방식이나 일정 변경 여부에 대해서는 밝히지 않은 채 "작품과 시청자를 위한 최선의 선택"을 고심 중이라는 입장을 유지했다.
10년 만에 돌아올 예정이었던 '시그널2'가 예기치 못한 변수와 마주한 가운데, 제작진의 결정에 이목이 쏠리고 있다.
