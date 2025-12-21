'급성 심근경색' 김수용, "귓볼 주름 20대 때부터 있었다...다들 이…

'급성 심근경색' 김수용, "귓볼 주름 20대 때부터 있었다...다들 이것만 봐"

[스포츠조선 김수현기자] 최근 심근경색으로 곤욕을 치른 김수용이 건강해진 모습으로 당시를 회상했다.

21일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '심정지 20분 동안 김수용이 본 것은?ㅣ썬킴이 알려주는 이 세계의 진짜 미스테리한 현상들' 영상이 업로드 됐다.

이날 김용만은 김수용에게 "너는 귓볼이 네 검색어다"라고 말을 꺼냈다. 심정지 이후 김수용에 대한 '귓볼 주름' 댓글이 폭발했다고.

지석진 역시 "이게 프랭크 사인인가 그거 아니냐"라 했고 김수용은 "나는 20대 슌부터 있었던 거 같다"라고 갸우뚱했다.


김용만은 "이 말 나온지 되게 오래됐다. 나도 '귓볼 주름'이 있다. 나 그래서 옛날에 '옥탑방의 문제아들' 할 때도 누가 나와서 '위험하다'고 막 그랬었다"라 끄덕였다.

김수용은 "그거 근거 없다"라 했지만 지석진은 "너 이런 거 근거 없다고 치부하지 마라. 왜 이렇게 합리화를 하냐"라 김용만을 타박했다.

김용만은 "야 그럼 내가 쓰러져야 되냐"라고 발끈했고 빵 터진 김수용은 "나 웃으면 안되는데 갈비 때문에"라며 웃음을 터트렸다.

지석진은 "너 왜 그렇게 얘기하냐. 쓰러지라는 애기가 아니라 조심하라고"라며 걱정했다.


자기 이야기로 설전을 벌이는 두 사람에 김수용은 "사람들은 이제 날 보면 귀를 이렇게 본다"라며 너스레를 떨었다.


지석진은 "(기사에) 김수용 앞에 뭐가 붙는지 아냐? '급성 심근경색'이라는 말이 네 이름 앞에 붙는다. 네가 많은 분들에게 경종을 울렸다"라 했다.

앞서 지난달 13일 경기도 가평의 한 촬영장에서 김수용이 갑작스럽게 쓰러지며 긴박한 상황이 벌어졌다.

당시 현장에 있던 임형준과 김숙의 매니저는 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시했고, 김숙 역시 119 신고와 기도 확보 등 초기 대응을 도우며 골든타임을 지키는 데 결정적인 역할을 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

