박나래, 첫 경찰 조사 받았다…전 매니저 맞고소까지[SC이슈]

[스포츠조선 정빛 기자] 매니저 갑질 의혹과 불법 의료 시술 의혹 등 각종 논란에 휘말린 방송인 박나래가 비공개로 첫 경찰 조사를 받았다.
박나래는 지난 19일 서울 용산경찰서에 출석해 고소인 신분으로 비공개 조사를 받았다. 이번 조사는 논란이 불거진 이후 처음 진행된 경찰 조사로, 박나래는 야간에 출두해 약 6시간 동안 관련 경위에 대해 진술한 것으로 알려졌다. 공갈 미수 혐의의 피고소인인 전 매니저는 다음 날인 20일 조사를 마쳤다.
또 이날 서울 용산경찰서에 전 매니저 2명을 상대로 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(업무상 횡령) 혐의로 고소장을 제출했다. 앞서 박나래 측은 "전 매니저가 개인 법인을 설립한 뒤 에이전시 비용 명목으로 자금이 빠져나간 정황을 확인했다"며 횡령 혐의로 맞고소를 예고한 바 있다. 이에 대해 전 매니저 측은 "개인 법인은 10년 전 설립됐고, 박나래가 모든 입출금을 직접 관리해 횡령이 구조적으로 불가능하다"며 의혹을 부인했다.
그런가 하면, 강남경찰서가 담당하는 특수상해, 명예훼손 혐의 사건과 임현택 전 대한의사협회 회장이 박나래와 이른바 '주사 이모'로 불리는 A씨를 고발한 사건에 대해서는 아직 조사가 진행되지 않았다.
앞서 박나래 전 매니저들은 박나래가 안주 심부름과 파티 뒷정리, 술자리 강요 등 사적 지시를 했고, 가족 일까지 맡겼으며 진행비 정산도 제때 하지 않았다고 주장했다. 이와 함께 박나래가 1인 기획사를 운영하며 대중문화예술기획법을 이행하지 않았고, 대리처방 심부름을 시켰다는 의혹도 제기됐다. 여기에 '주사 이모', '링거 이모'로 불리는 비의료인에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹까지 더해졌다.
이에 박나래 측은 "퇴직금 수령 이후에도 전 매니저들이 회사 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구했다"며 "일부 의혹은 향후 법적 절차를 통해 명확히 밝혀질 것"이라는 입장을 밝혔다. 박나래는 전 매니저들을 공갈 미수 혐의로도 고소한 상태다.