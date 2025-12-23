소녀시대 효연, 극비 열애 고백 "새벽 4시에 쪽지男과 한강 데이트"

|
[스포츠조선 이유나 기자] 소녀시대 효연이 전성기에 몰래 열애를 했던 경험을 솔직하게 털어놨다.
23일 방송한 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에서는 김준현, 효연, 브라이언이 출연해 입담을 과시했다.
효연은 "진짜 연애하면 안되고 걸리면 큰일 나던 시절에 쪽지를 주고 받던 남자를 너무 만나고 싶은거다"라며 "새벽 3시까지 안자고 버티다가 모두 자는 것 같아서 새벽 4시에 몰래 한강에서 만났다"고 고백했다.
이어 "벙거지 쓰고 마스크 쓰면 연예인이거나 한다는 말이 있더라"라며 "그래서 맞은편에서 그런 차림의 사람이 오면 서로 피하곤 했다. 더 스릴 있었다"고 웃었다.
브라이언은 "교회에서 만나. 교회 주차장에서는 걸릴 일이 없다"고 조언하면서 "저는 많이 갔다. 교회에서 만나는게 좋은 게 소문이 퍼뜨려지지 않는다. 비밀을 지켜주더라"라고 꿀팁을 줬다.
효연은 소녀시대 중에 제일 먼저 결혼할 멤버를 묻는 질문에 "제가 하고 싶다. 갑자기 하고 싶다"고 했다.
