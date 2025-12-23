소녀시대 효연, 극비 열애 고백 "새벽 4시에 쪽지男과 한강 데이트"

최종수정 2025-12-23 23:21

소녀시대 효연, 극비 열애 고백 "새벽 4시에 쪽지男과 한강 데이트"

[스포츠조선 이유나 기자] 소녀시대 효연이 전성기에 몰래 열애를 했던 경험을 솔직하게 털어놨다.

23일 방송한 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에서는 김준현, 효연, 브라이언이 출연해 입담을 과시했다.

SM과 26년 같이 하고 있는 효연은 메인댄서와 힙함을 담당하고 있다는 말에 "메인 보컬 못해봐서 불만"이라며 "활동 초기에는 보컬 파트 더 달라는 말을 못했다. 파트 없는 친구들도 다들 하고 싶은 말일텐데 다인원 그룹의 숙명 배려가 넘친다. 노래가 늘지 않고 자신감이 떨어지더라. 나중에 할말을 할수 있을 때 보컬 라인을 좀 침해해도 되냐라고 물었더니 다 무시하더라"라고 웃었다.


소녀시대 효연, 극비 열애 고백 "새벽 4시에 쪽지男과 한강 데이트"
이어 "소녀시대 시절 연애하지 말라면 더 하고 싶었다. 누가 연애하다 걸렸다고 혼나면 '연애 해도 되는거네'라는 생각을 했다"고 말했다. 이에 SM 선배 브라이언은 "연애 많이 했네"라고 돌직구로 물었다.

효연은 "진짜 연애하면 안되고 걸리면 큰일 나던 시절에 쪽지를 주고 받던 남자를 너무 만나고 싶은거다"라며 "새벽 3시까지 안자고 버티다가 모두 자는 것 같아서 새벽 4시에 몰래 한강에서 만났다"고 고백했다.

이어 "벙거지 쓰고 마스크 쓰면 연예인이거나 한다는 말이 있더라"라며 "그래서 맞은편에서 그런 차림의 사람이 오면 서로 피하곤 했다. 더 스릴 있었다"고 웃었다.

브라이언은 "교회에서 만나. 교회 주차장에서는 걸릴 일이 없다"고 조언하면서 "저는 많이 갔다. 교회에서 만나는게 좋은 게 소문이 퍼뜨려지지 않는다. 비밀을 지켜주더라"라고 꿀팁을 줬다.

효연은 소녀시대 중에 제일 먼저 결혼할 멤버를 묻는 질문에 "제가 하고 싶다. 갑자기 하고 싶다"고 했다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

2.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

3.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

4.

이민정, "여자들은 제 영상 보지 마세요" 경고...크리스마스 직전 '꿀팁 대방출'

5.

"박나래, 재산 은닉 의혹"..50억 근저당, 매니저들 가압류 3순위로 밀어냈다

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

2.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

3.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

4.

이민정, "여자들은 제 영상 보지 마세요" 경고...크리스마스 직전 '꿀팁 대방출'

5.

"박나래, 재산 은닉 의혹"..50억 근저당, 매니저들 가압류 3순위로 밀어냈다

스포츠 많이본뉴스
1.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

2.

창원 LG, 최하위 가스공사 힘겹게 제치고 3연승으로 선두 유지

3.

[오피셜] K리그2 강등 대구FC, 장영복 신임 단장 선임

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.