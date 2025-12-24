[공식] 신민아♥김우빈 소속사 가더니..안보현, 1억 원 기부→아너 소사이어티 가입

기사입력 2025-12-24 11:40


[공식] 신민아♥김우빈 소속사 가더니..안보현, 1억 원 기부→아너 소사…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 안보현이 기부 행렬에 동참했다.

안보현이 올해 연말을 맞아 사랑의열매 사회복지공동모금회에 1억 원을 기부했다. 이번에 전달된 기부금은 한국실명예방재단의 저소득 가정 아동·청소년을 위한 실명 예방 사업에 사용될 예정으로, 특히 아동 백내장, 망막 질환 등 시력 저하로 고통받는 아이들의 수술비와 저시력 아동의 재활 치료를 지원해 아이들이 건강한 시력을 되찾고 밝은 세상을 마주할 수 있도록 돕는 데 집중될 예정이다.

크리스마스를 앞두고 전해진 안보현의 이번 기부 소식은 경제적 어려움으로 치료를 망설이던 아이들에게 따뜻한 희망의 선물이 될 것으로 기대된다. 안보현의 선행은 일회성에 그치지 않고 수 년째 이어져 오고 있다는 점에서 더욱 뜻깊다. 지난 2020년 코로나19 확산 당시 보육 기관을 비롯한 복지 시설에 코로나19 극복 캠페인으로 마련한 손 소독제 3,000개를 기부한 데 이어, 2022년에는 취약계층 여성들을 위해 5,000만 원 상당의 생리대를 전달하는 등 나눔을 실천해 왔다.

이번 기부를 통해 사랑의열매 개인 고액 기부자 모임인 '아너 소사이어티(Honor Society)'의 3,800호 회원으로 가입한 안보현. 기부와 연기 활동 모두에서 진정성 있는 행보를 보이며 선한 영향력을 전하고 있는 있는 안보현이기에 그의 향후 활동에 대한 기대감이 더욱 고조된다.

한편, 안보현은 최근 영화 '악마가 이사왔다'를 통해 탄탄한 연기력을 인정받으며 제46회 청룡영화상 신인남우상을 수상하는 영예를 안았으며, 내년 1월 5일 첫 방송을 앞둔 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버' 공개를 앞두고 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

