박나래, 전 매니저에 명품 C사 가방·시계 선물했나…인증샷 재조명[SC이슈]

기사입력 2025-12-24 12:52


사진 출처=박나래 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래가 매니저에게 고가의 명품 선물을 건넨 정황이 담긴 인증샷이 공개됐다.

박나래의 SNS에는 박나래와 매니저로 보이는 여성이 함께 찍은 사진이 남아 있다.

지난해 10월 박나래가 "생일 파티 전문"이라는 글과 하트 모양의 이모티콘을 남긴 게시물에는 생일 파티 현장으로 보이는 사진이 여러 장 첨부됐다.

특히 사진 속 두 사람은 밝은 미소로 다정한 분위기를 연출, 눈길을 끈다. 생일 파티로 보이는 화려한 테이블 앞에서 해당 여성은 명품 브랜드 C사의 고가 시계를 착용한 채 손목을 들어 보였다.

이 사진은 "박나래가 매니저에게 C사의 가방과 시계까지 선물했다"는 주장과 맞물리며 주목받고 있다.

앞서 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'를 운영하는 유튜버 이진호는 "박나래가 매니저들을 악독하게만 대했다는 건 사실이 아니다"라며 "성과급을 지급하고 추석 명절 때도 돈을 따로 챙겨줬다는 점을 매니저들 역시 인정했다"고 밝힌 바 있다.

이어 "심지어 C사의 가방과 시계까지 선물했다. 이 정도만 해도 정말 대단한 사람"이라고 강조했다.

또 "매니저들 역시 그에 상응하는 선물을 하기 위해 본인들의 월급을 모아 C사 구두를 선물하고, 간식차와 커피차, 고가의 샴페인까지 준비했다"고 전했다.


박나래 전 매니저들은 박나래의 갑질을 주장하며 고소장을 제출했고, 박나래 역시 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 고소한 데 이어 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 추가 고소장을 접수했다. 박나래는 지난 19일 서울 용산경찰서에 출석해 비공개로 고소인 조사를 받았다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지인도 못 알아본 ‘53세’ 심권호 근황→“99% 女에 거절 당해” 공포증 고백 (조선의 사랑꾼)

2.

김원훈, '개콘' 똥군기 폭로 "앉지도 못하고 심부름만, 2년간 매일했다"

3.

정인이 얼굴 공개 '그알' PD, 장문 심경글 "5년 만 무죄, 후련하다"[전문]

4.

'재벌 3세' 황하나, 마약혐의로 경찰 체포..동남아 도피 끝 입국

5.

'55세 득녀' 양준혁 "1세 딸, 태어날 때 심장에 몇 개의 구멍이"..병원 신세 고백

연예 많이본뉴스
1.

지인도 못 알아본 ‘53세’ 심권호 근황→“99% 女에 거절 당해” 공포증 고백 (조선의 사랑꾼)

2.

김원훈, '개콘' 똥군기 폭로 "앉지도 못하고 심부름만, 2년간 매일했다"

3.

정인이 얼굴 공개 '그알' PD, 장문 심경글 "5년 만 무죄, 후련하다"[전문]

4.

'재벌 3세' 황하나, 마약혐의로 경찰 체포..동남아 도피 끝 입국

5.

'55세 득녀' 양준혁 "1세 딸, 태어날 때 심장에 몇 개의 구멍이"..병원 신세 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

3.

마이너 거부권은 무조건 좋다? 잘못 넣었다간 바보 된다...송성문은 왜 거들떠도 안봤을까

4.

손흥민이랑 우승할 생각 없어?...NO 오피셜, LAFC 전력 보강 제로 '레반도프스키-디발라 루머만 무성'

5.

양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 더 나아가길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.