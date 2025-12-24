[공식] '대홍수'·'흑백요리사2' 모두 글로벌 잡았다..나란히 1위

[스포츠조선 문지연 기자] '대홍수'와 '흑백요리사2'가 나란히 1위에 올랐다.

[공식] '대홍수'·'흑백요리사2' 모두 글로벌 잡았다..나란히 1위

[스포츠조선 문지연 기자] '대홍수'와 '흑백요리사2'가 나란히 1위에 올랐다.

대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터 '대홍수'가
글로벌 TOP 10 영화(비영어) 부문 1위에 오르며 미공개 스틸을 공개했다. 19일 이후, 공개 3일 만에 27,900,000 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 대한민국, 스페인, 브라질, 카타르, 태국을 포함한 총 54개 국가에서 1위에 오른 것은 물론, 93개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 전 세계적 관심을 이끌어내고 있다.

특히, 20,900,000 시청 수를 기록하며 영화(영어) 부문 1위를 차지한 ;나이브스 아웃: 웨이크 업 데드 맨'을 넘어서고 시청 수 기준 전체 1위를 달성해 더욱 의미를 더한다.

더불어, 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 '백수저'들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'도 공개 첫 주만에 큰 반향을 일으키고 있다. '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'는 15일부터 21일까지 5,500,000 시청수를 기록, 2년 연속 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 1위에 올랐다. 여기에 대한민국을 포함해 싱가포르, 대만, 홍콩 등에서도 1위를 차지하며 시즌1에 이은 저력을 보여주고 있다. 국내 화제성도 압도적이다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 조사 결과 12월 3주차 TV-OTT 통합 드라마, 비드라마 통틀어 1위를 기록하는 기염을 토했다.

글로벌 TOP 10 영화(비영어) 부문과 TV쇼(비영어) 부문에서 함께 1위에 오르며 K-콘텐츠의 힘을 입증하고 있는 '대홍수'와 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'는 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.


