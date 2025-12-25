구성환, '꽃분이'와 특별한 성탄절 파티 "꼬질꼬질 공주님, 생일축하해요♥"

25일 구성환은 자신의 SNS 계정에 "우리 꼬질꼬질 공주님 12/25일 생일 축하해요♥"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.
사진 속에는 반려견 꽃분이를 위한 미니 생일파티가 마련돼 있으며, 케이크는 물론 선물과 장식까지 정성스러움이 돋보인다. 반려견을 향한 구성환의 마음이 고스란히 전해진다. 꽃분이는 강아지 머리띠를 하고 카메라를 응시하며 귀여운 모습을 뽐냈다.
앞서 구성환은 지난 2월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에 출연, 10년 전 반려견 꽃분이를 만난 사연을 밝혔다.
그는 "꽃분이는 저의 분신 같은 존재"라며 "꽃분이와 저의 인연은, 친구 집에서 강아지 알레르기가 있다 보니 어쩔 수 없이 돌려보내야 됐다. '어떻게 하지?' 했는데 제가 사실 그때 강아지를 키울 여건이 안 됐다"라며 회상했다.
구성환은 "제가 술 마신 상태에서 '내가 데리고 키울게'라고 말했고, 아침에 눈을 떠 보니 강아지가 발목에 기대어 잠들어 있었다. 그때부터 저와 꽃분이는 함께 살게 됐다"며 당시를 회상했다. 이어 "두 달 된 강아지가 저를 졸졸 따라다니고, 그날 밤 제 이불 속에 들어와 자는 모습을 보면서 다른 곳으로 보내는 상상은 할 수 없었다. 그날부터 꽃분이는 제 복덩이가 됐다"며 각별한 애정을 드러냈다.
그러면서 구성환은 '나 혼자 산다' 출연 후 미용이 안 된 꽃분이의 모습을 보고 '방치'라고 오해 받은 사건에 대해 간접적으로 언급했다. 구성환은 "남들은 '목욕을 안 시키냐. 털을 빗겨줘라' 하는데 우리가 원하는 조건이 아니라 강아지의 기준에 맞춰서 키운다. 발바닥 보면 다 깨끗하고 눈물자국 하나 없다. 그런 기본적인 거 말고는 얘가 불편할까 봐 우리 꽃분이가 원하는 조건을 맞춰준다"고 밝혔다.
구성환은 "꽃분이는 제게 위로가 되는 존재고 같이 숨쉬고 제 옆에 있다는 것만으로도 너무나 안정감을 준다. 지금도 제일 걱정인게 꽃분이가 없는 세상을 생각하면 과연 내가 버틸 수 있을까? 꽃분이가 없으면 어떻게 살까?라는 생각을 한다. 꽃분이가 없다는 생각을 하면 어떤 날은 정신을 못차릴 정도로 힘들다"며 "앙탈부리듯이 조르고 싶다. 나 만나서 행복했지? 맛있는 것도 많이 먹고 좋은 사람도 많이 만나고 좋은 바닷가, 좋은 산 오래오래 제 곁에 머물러줬으면 좋겠다"고 밝혔다.