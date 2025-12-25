'임신' 남보라家, 13남매 다 모였다…"자식 농사 참 잘 지으셨네" 감…

'임신' 남보라家, 13남매 다 모였다…"자식 농사 참 잘 지으셨네" 감탄 ('편스토랑')

사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑' 남보라 13남매의 근황이 공개된다.

26일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 남보라네 13남매 대가족이 모인 가족 체육대회의 귀한 풍경이 공개된다. 20여 년 전 '인간극장' 출연 이후 남보라 가족 완전체가 방송에 출연하는 것은 이번이 처음이라고. '대가족이 사는 맛'을 제대로 보여주는 남보라 대가족의 왁자지껄한 풍경이 금요일 저녁 큰 웃음을 선사할 전망이다.

이날 공개되는 VCR 속 남보라는 13남매 창조주인 어머니와 함께 만든 대용량 요리들을 챙겨 남가네 가족체육대회 현장에 도착한다. 음식이 도착하자 13남매는 일사불란하게 요리를 깔고, 음식을 담는다. 한 가족의 한 끼 식사인데, 뷔페 규모로 진행되는 진풍경에 "역시 대가족"이라는 감탄이 절로 나온 가운데 남매들은 역시나 익숙한 듯 1번부터 13번까지 돌아가며 '근황 발표'를 해 또 한 번 웃음을 준다.

먼저 '13남매 대표 엘리트'라는 1번 큰 오빠 남경한은 현재 고려대학교 철학과 박사 과정을 밟고 있으며, 최근 직접 쓴 책도 출간했다는 근황을 밝힌다. '편스토랑' 식구들은 "집안에 박사님이 나왔네"라며 박수를 보낸다. 2번 남보라와 마찬가지로 배우로 활동 중인 7번 남세빈은 많은 기대를 받고 있는 유명 드라마 시리즈에 합류했다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

그런가 하면 한 자매의 상상초월 근황이 공개돼 '편스토랑' 스튜디오를 발칵 뒤집는다. 은행에 근무 중인 한 동생이 "얼마 전 1억 보이스피싱범을 잡아 감사장을 받았다"라고 밝힌 것. 남보라는 눈앞에서 1억 보이스피싱범을 잡은 기특한 동생의 사연을 생생하게 전한다. 이를 들은 '편스토랑' 식구들은 "온 가족이 특출나다", "다들 자기 몫을 잘 한다", "자식 농사를 참 잘 지으셨다"라며 혀를 내둘렀다는 후문이다. 그 자세한 내용은 방송을 통해 공개된다.

이날 대가족의 폭풍 수다를 지켜보던 스페셜MC 강수정은 "가족 단체방이 몇 개나 되냐"며 궁금해한다. 이에 남보라는 "일단 전체 단체방이 하나 있고, 자매끼리 하나 있고…"라며 단체방을 하나씩 세기 시작했다고. 이어 "혹시 보라 씨가 없는 방도 있나?"라는 물음에 "아마 있을 것"이라며 미심쩍은 표정을 지어 웃음을 선사한다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 26일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

