"故 김영대, 가족을 너무나 사랑했던 사람" 허지웅·윤종신, 먹먹한 추모글

기사입력 2025-12-25 14:33


"故 김영대, 가족을 너무나 사랑했던 사람" 허지웅·윤종신, 먹먹한 추모…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 윤종신과 작가 허지웅이 대중음악평론가 故 김영대를 추모했다.

윤종신은 25일 자신의 SNS 계정에 "영대씨, 이게 무슨 일인가요"라며 고인의 생전 사진을 공개했다. 그는 "섬세하게 저라는 창작자의 디테일한 생각들에 관심을 가져준 사람"이라며 고인에 대한 고마움과 존경을 전했다. 이어 "우리 나중에 또 그런 얘기들 더 나누어요"라며 "음악평론가 故 김영대님, 삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 애도했다.

허지웅 역시 김영대를 추모하며 글을 남겼다. 그는 "내가 좋아하는 걸 상대도 좋아하면 반갑다. 내가 비정상적으로 좋아하는 걸 상대도 비정상적으로 좋아하면 마음이 열린다. 그에 대한 인상이 그랬다. 그는 <트윈픽스>를 좋아했다"고 떠올렸다.

이어 "방송을 마치고 점심을 먹으면서 로라 팔머의 일기장에 대해 한동안 이야기를 나누었다. 그런 말을 했던 기억이 난다. 이 주제로 누군가와 이렇게 오래 대화를 나눈 적이 있어?"라며 생전 그와 함께 나누었던 이야기를 떠올렸다.

허지웅은 "그는 가족을 너무나 사랑했다"며 "아이들 이야기를 자주했다. 차를 바꾼 날에는 나도 함께 흥분해서 기뻐했다. 그의 취향보다는 더 가족 지향의 차였다. 으쓱하는 그를 나는 멋지다고 생각했다"고 고인과 함께한 추억을 전했다.

허지웅은 "그와 마지막으로 통화한 건 출연 문제 때문이었다. 방송을 끊고 있어서 할 수 없다고 했고 그는 나중에 꼭 하자고 했다"며 "오전 내내 일이 손에 잡히지 않는다. 나중을 약속하지 말자. 나중을 약속하지 말자. 내가 아끼는 사람들에게 나중을 약속했다가 결국 지키지 못하는 일이 쌓여만 간다"고 적으며 고인과의 마지막 대화를 되새겼다.

앞서 25일 김영대 평론가의 부고가 전해져 음악계와 팬들에게 큰 충격을 안겼다. 그의 SNS에는 "삼가 알려드립니다. 김영대님의 별세 소식을 전합니다. 직접 연락드리지 못한 점 양해 부탁드립니다"라는 부고가 올라왔다. 고인은 크리스마스 이브인 지난 24일 세상을 떠난 것으로 알려졌다. 향년 48세.

김 평론가는 불과 하루 전인 23일까지도 SNS를 통해 대중과 소통했으며, 최근 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 크리스마스 특집 녹화에도 참여하는 등 활발히 활동했다. 사인은 공개되지 않았다. 빈소는 중앙대학교병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 27일 오전 10시에 엄수된다. 장지는 서울추모공원 평화의 쉼터다.


한편 1977년생인 김영대 평론가는 연세대학교 경영학과를 졸업한 뒤 미국 워싱턴대학교에서 음악인류학 박사학위를 받았다. 그는 아이돌과 K-팝 산업, 그룹 방탄소년단(BTS)의 글로벌 성공 등에 대해 깊이 있는 평론과 분석을 내놓으며 국내외에서 'K-팝 전문가'로 자리매김했다.

또한 한국대중음악상 선정위원, MAMA AWARDS 심사위원 등을 역임하며 한국 음악 산업 전반에 깊이 관여했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

2.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

3.

'신세계 손녀' 애니, '찐 재벌가'의 크리스마스 트리 공개 "집에 매년 있어"

4.

윤소희, '정현규와 열애설' 6개월만 고백 "마지막 연애는 작년" ('노빠꾸')

5.

이성미, 조혜련과 손절 후 "이제는 언니 대접해줘, 예전엔 말 안 들었다"

연예 많이본뉴스
1.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

2.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

3.

'신세계 손녀' 애니, '찐 재벌가'의 크리스마스 트리 공개 "집에 매년 있어"

4.

윤소희, '정현규와 열애설' 6개월만 고백 "마지막 연애는 작년" ('노빠꾸')

5.

이성미, 조혜련과 손절 후 "이제는 언니 대접해줘, 예전엔 말 안 들었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격 타이거즈! 이 투수를 팔겠다니! → '역대 단 4회' 초대형 빅딜, 다시 터진다

2.

"롯데에 보류권 해지 요청" 사직 예수 KBO 복귀하나 했더니, 뜬금포 소식?

3.

'ERA 12.86' 비운의 특급 유망주, 한화 왜 14억이나 투자했나…"美 남으면 마이너리그 계약 최선"

4.

82경기+2연투+3연투 모두 리그 1위 → 혹사 아냐? 24세 영건 향한 레전드의 조언 "아프면 참지마!" [SC포커스]

5.

남자 프로농구 올스타전, 개최 하루 앞서 아시아쿼터와 신예 선수가 맞붙는 특별전 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.