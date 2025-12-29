[전문] 이시영, '캠핑장 민폐' 논란에 결국 사과…"자세한 상황 몰랐다"

기사입력 2025-12-29 18:26


[전문] 이시영, '캠핑장 민폐' 논란에 결국 사과…"자세한 상황 몰랐다…
사진 출처=이시영 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이시영이 캠핑장 민폐 논란에 대해 고개를 숙였다.

이시영은 29일 자신의 개인 계정에 "캠핑장에서 불편하셨던 분께 죄송하다"라며 "
캠핑장에서 그날 예약한 팀이 저희밖에 없다고 하셔서 저희만 있는 줄 알았다고 한다"고 글을 올렸다.

그는 "확인해 보니 한 팀이 저녁에 오셔서 계시다고 사장님께서 이야기해주셨다고 한다"며 "
저는 둘째 때문에 오후 늦게 갔다가 저녁 늦게까지는 있을 수가 없어서 몇 시간 있다가 먼저 집에 돌아가서 자세한 상황까지는 몰랐다"고 설명했다. 이어 "저도 캠핑장에 있을 때 매너타임 너무 중요하다고 생각하는데, 다시 한번 죄송하다"고 사과했다.

앞서 한 네티즌은 지난 22일 양평에 위치한 캠핑장을 이용하면서 이시영이 포함된 무리들로 인해 불편을 겪었다고 밝혔다. 네티즌은 "굉장히 젊은 분들이 자유분방하게 지내면서 스피커로 노래로 흘러나오고 한 분은 상의를 탈의하고 분위기에 취한 채 리듬에 몸을 맡기며 이리저리 돌아다녔다"면서 "이 캠핑장은 더 이상 캠핑장이 아니었다. 워크숍 혹은 대학생들 MT촌이라고 할까"라고 분노했다.

캠핑장 관리자 역시 이를 통제하지 않았다고 밝혔다. 네티즌은 "엄청난 스트레스에 5세 아이랑 같이 온 저희 가족은 이미 멘털이 나가 있었다"며 "다음 날 아침 남성 대표 분이 캠핑장에 오셔서 이야기를 듣고는 사과했다"고 전했다.

이하 이시영 SNS 글 전문.

캠핑장에서 불편하셨던 분께 죄송합니다

캠핑장에서 그날 예약한 팀이 저희밖에 없다고 하셔서 저희만 있는 줄 알았다고 해요.


확인해보니 한팀이 저녁에 오셔서 계시다고 사장님께서 이야기해주셨다고 합니다.

저는 둘째 때문에 오후 늦게 갔다가 저녁 늦게까지는 있을 수가 없어서 몇 시간 있다가 먼저 집에 돌아가서 자세한 상황까지는 몰랐어요ㅠ

저도 캠핑장에 있을 때 매너타임 너무 중요하다고 생각하는데

다시 한번 죄송합니다


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.