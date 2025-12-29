"충격이라 웃음도 안 나온다" 경악...북한 국가대표 출신 정대세 빚더미 신세 고백 "46억 갚아야", 아내도 몰랐다
[스포츠조선 김대식 기자]북한 국가대표 출신으로 유명한 정대세가 큰 빚을 지고 있는 것으로 알려져 일본 팬들이 충격에 빠졌다.
일본 매체 스포츠 호치는 29일(한국시각) 한 일본 방송에서 수십억의 빚이 있다고 고백한 정대세의 발언을 조명했다. 스포츠 호치는 '정대세는 과거에 3억엔(약 27억5000만원)이 넘는 빚이 있다고 밝힌 바 있다'고 설명했다.
매체에 따르면 현재 정대세는 후지 TV에서 진행하는 한 프로그램에 출연하고 있는 중이다. 프로그램에서 우승하면 상금 100만엔(약 916만원)를 받을 수 있다. 정대세는 우승 상금으로 어떤 일을 할 것인지 묻자 "빚 갚는데 사용하겠다"고 밝혔다.
정대세는 "열심히 해서 2억5000만엔(약 23억원)까지 갚았다. 그런데 이것저것 정리해 보니 지급 의무가 있는 게 2억5000만엔이 추가적으로 더 발견돼서, 현재 빚이 5억엔(약 45억8000만원)"이라고 고백했다
액수만큼이나 충격적인 건 정대세가 수십억이 넘는 빚을 지고 있다는 걸 아내도 몰랐다는 점이다. TV에 출연한 아내는 "빚이 있다는 사실도 몰랐고, 정확한 금액은 TV를 보고 처음 알았다"며 당황해했다.
스포츠 호치는 '현재 가계를 돕기 위해 일을 시작했다는 정대세의 아내는 '보통이라면 이혼할 상황이다. 이혼하지 않고 함께 노력하겠다는 아내는 많지 않을 것'이라고 솔직한 심경을 전했다. 이에 정대세는 '정말 훌륭한 아내'라며 깊은 감사함을 드러냈다'며 두 부부의 발언도 함께 전달했다.
매체는 갚을 빚이 많은 정대세의 고백을 본 일본 축구 팬들의 반응도 전했다. 한 팬은 "빚 액수가 너무 압도적이라 웃음도 안 나온다"라고 반응했다. 또 다른 팬들은 "정대세는 방송에 나올 때마다 빚이 늘어나는 것 같아서 소름 돋는다"부터 시작해 "아내가 5억엔이나 되는 빚을 모르고 있었다니 충격이다", "금액이 너무 커서 할 말을 잃었다"는 댓글을 남겼다.
정대세는 한국 팬들에게도 유명한 선수다. 재일교포 출신이지만 북한 국가대표를 위해 뛴 독특한 커리어를 보유한 선수다. 일본 명문 가와사키 프론탈레에서 데뷔해 독일 분데스리가2(2부 리그)까지 진출했다. 독일에서는 실패한 뒤 한국 K리그에 도전했다. 수원 삼성에서 2년 반을 소화한 뒤에 일본 무대로 돌아갔다.
2023년까지 선수 생활을 하다가 은퇴해 현재는 활발하게 방송 생활을 진행 중이다. 한국 프로그램에도 종종 출연하고 있는 중이다.
