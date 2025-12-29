‘마수리’ 한보배, ♥예비남편 얼굴 공개 “내년 결혼..직장 생활 중” [공식][전문]

기사입력 2025-12-29 16:25


[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한보배가 직접 결혼 소식을 전했다.

한보배는 29일 개인 계정에 장문의 글을 올리며 "오는 2026년 3월, 제 인생을 평생 함께하고 싶은 사람과 결혼합니다!"라고 기쁜 소식을 알렸다.

이어 그는 "오랫동안 대중 앞에 서지 않아 이 소식을 알리는 게 맞을까 고민했지만, 길에서 알아봐 주시거나 안부를 물어주신 분들께 직접 전하고 싶었다"고 덧붙였다.

또한 한보배는 배우 활동을 잠시 내려놓고 평범한 직장 생활을 하고 있다고 전했다.

그는 "어릴 때부터 연기만 해왔지만, 다른 세상에도 도전해보고 싶었다"며 "연기를 완전히 그만두겠다는 생각은 아니고, 언젠가 엄마 역할로 다시 오디션을 볼 수도 있다"고 밝혔다.

한보배는 팬들에게도 감사 인사를 전하며 "아직도 서툴고 한 치 앞을 알 수 없는 인생이지만, 사랑하는 사람과 함께 행복을 향해 뚜벅뚜벅 나아가겠다. 제 서툰 고백을 읽어주신 여러분의 날들도 따뜻하고 좋은 일들로 가득하길 바란다"고 전했다.

한보배는 2002년 영화 '복수는 나의 것' 아역으로 데뷔했으며, 이후 영화 '조용한 세상', '회사원', '오빠가 돌아왔다', '덕구'와 드라마 '매직키드 마수리', '대장금', '서동요', '천추태후', '태희혜교지현이', '구암 허준', '닥터스', '보이스', '학교 2017' 등 다수 작품에 출연하며 '청춘스타'로 인기를 얻었다. 2021년 드라마 '언더커버' 이후 연기 활동을 하지 않았다.

다음은 전문


안녕하세요, 한보배입니다.

오랜만에 소식을 전합니다.

사실 전할까 말까 고민을 많이 했지만, 용기 내어 글을 써 봅니다.

저는 20년 넘게 걸어왔던 배우의 길을 잠시 내려놓고,

현재 평범한 직장 생활을 하고 있습니다.

학창 시절부터 늘 불규칙한 생활을 해왔던 제가 처음으로 '9 to 6'의 규칙적인 삶을 경험하고 있는데,

생각보다 만족도가 참 크네요.

이런 선택을 한 이유는 여러 가지가 있지만,

가장 큰 이유는 '한 가지 직업만 하며 살기엔 아쉽다'는 마음이었습니다.

어릴 때부터 시작한 일이었기에, 다른 세상에도 도전해 보고 싶었어요. 연기를 계속해야 하나 고민하던 순간도 있었지만, 너무 오래 매달려온 탓인지 욕심만 앞서고 무엇이 옳은지 판단이 서지 않아 혼란스러울 때도 많았습니다.

그래서 오랫동안 마음속에만 품어왔던 '다른 일을 해보자'는 생각을 실행으로 옮기게 되었습니다.

인생은 정말 한 치 앞도 모른다는 걸 느낍니다.

그래서 '다시는 연기를 하지 않겠다'고 단정 짓지는 않으려 합니다. 언젠가 시간이 흘러 엄마 역할로 오디션을 보고 있을 수도 있고,

여전히 회사에서 금요일만 기다리며 일하고 있을 수도 있겠죠.

그리고 오늘 이렇게 글을 쓰는 또 다른 이유는,

제 인생을 평생 함께하고 싶은 사람이 생겼기 때문입니다.

8년의 연애 끝에, 오는 2026년 3월 결혼합니다!

오랫동안 대중 앞에 서지 않아 이 소식을 알리는 게 맞을까 망설였지만,

길에서 알아봐 주시거나 '요즘은 뭐 하며 지내시는지' 안부를 물어봐 주셨던 고마운 분들께 제 근황을 직접 전하고 싶었습니다.

아직도 서툴고. 한 치 앞을 알 수 없는 인생이지만,

사랑하는 사람과 함께 행복을 향해 뚜벅뚜벅 나아가겠습니다.

저의 서툰 고백을 읽어주신 여러분의 날들도 따뜻하고 좋은 일들로 가득하길 바랍니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 행복한 연말 보내세요!

한보배 드림.

