경찰, 박나래 '갑질 의혹·불법 의료 행위' 수사 본격화…"절차대로 진행" [SC이슈]

기사입력 2025-12-29 18:42


경찰, 박나래 '갑질 의혹·불법 의료 행위' 수사 본격화…"절차대로 진행…
박나래. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 경찰이 불법 의료행위 및 갑질 의혹에 휩싸인 방송인 박나래 관련 사건에 대해 절차에 따라 수사를 진행 중이다.

박정보 서울경찰청장은 29일 열린 기자간담회에서 박나래 관련 수사 현황에 대해 설명했다. 박 서울경찰청장은 "현재 총 7건의 관련 사건이 접수됐다"며 "이 중 6건은 서울 강남경찰서에서, 1건은 서울 용산경찰서에서 각각 수사를 진행하고 있다"고 밝혔다.

이어 "박나래가 전 매니저들을 상대로 제기한 고소 사건은 용산경찰서에서 맡고 있다"며 "해당 건 역시 절차에 따라 수사 중"이라고 덧붙였다.

박나래는 현재 의료법 위반·특수상해·대중문화산업법 위반·허위사실 적시 명예훼손·정보통신망법 위반·횡령 등의 혐의를 받고 있다.

앞서 박나래의 전 매니저 2명은 직장 내 괴롭힘·특수상해·대리처방·진행비 미지급 등 피해를 폭로하며 경찰에 고소장을 제출했다. 이에 박나래 측은 "전 매니저들이 퇴직금 수령 이후 회사 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 추가로 요구했다"며 "시간이 지날수록 새로운 주장을 덧붙이며 박나래와 당사를 지속적으로 압박했다"고 억울함을 호소했다. 아울러 박나래 측은 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소했다.

한편 박나래는 MBC '구해줘! 홈즈', '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등 고정 출연 중이던 모든 프로그램에서 하차하고, 방송 활동을 중단했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

