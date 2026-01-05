에일리♥최시훈, 2세 태명은 '코코'…시험관 도전에 눈물 "너무 아파"

4일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에서는 '엄마아빠가 되기 위한 첫해의 시작♥'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
본격적으로 2세를 준비하는 에일리 최시훈 부부는 나팔관 조영술을 받으러 갔다. 에일리는 모바일 게임으로 긴장되는 마음을 달랬다. 에일리는 "무섭다. 아프다고 하던데"라고 걱정했고 최시훈은 "생각보다 안 아플 수도 있다. 끝나고 맛있는 거 먹자"라고 에일리를 위로했다.
최시훈은 "엄마아빠가 되기 위한 첫걸음. 무섭지만 긴장되지만 그냥 설레는 마음으로 갔다 오자"고 말했다. 이에 에일리는 "설레긴 설렌다. 근데 무섭다. 아플까 봐. 근데 이것도 다 연습이겠지"라고 복잡한 감정을 드러냈다.
최시훈은 "코코야. 너는 정말 엄마 아빠한테 잘해야 된다"라고 2세 태명을 언급했고 에일리는 "생기지도 않은 태명을 벌써 만들었다"며 웃었다. 최시훈은 "코코야. 이름을 지어놨다"고 말했고 에일리는 "아닐 수도 있다"고 밝혔다.
나팔관 조영술을 마친 에일리는 "처음 보는 광경이 예비 엄마 분들이 병실 침대에 누워계셨다. 거기에 누워계셨는데 누구는 엄청 고통스러워하고 계시고 누구는 아예 마취가 안 깨서 누워있었다. 나도 나팔관 뚫고 하는데 너무 아프더라"라며 "참아서 하는데 처음에 들어가기 직전에 들었던 말이 너무 무서웠다. '너무 아프면 참지 말고 얘기하라. 참다가 기절하시는 분도 있다'더라. 너무 무서웠다"고 밝혔다.
에일리는 "하고 나왔는데 10분 정도 누워있으라더라. 누워서 쉬고 있는데 입장할 때 봤던 예비 산모들의 모습을 생각하니까 '다들 너무 간절해서 지금 이렇게 힘들고 고통스럽고 아픈 걸 꾹꾹 참아가면서 다들 자녀를 원하는구나'라는 생각에 눈물이 뚝뚝 났다. 다들 간절한 만큼 성공했으면 좋겠다는 생각에 같이 울었다"고 털어놨다.
새해 첫날에는 함께 등산을 했다. 산 정상에 오른 두 사람은 "우리에게 건강한 아기 천사가 찾아오게 해주세요"라며 2세 소원을 빌었다.