유재석, ♥나경은과 결혼 19년 만 직접 공개 "휴대폰 저장명은.."(유…

[스포츠조선 김소희 기자]tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '우주에 하나 뿐인' 특집이 펼쳐진다.
오늘(7일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석, 작가 이언주)' 326회에는 천문학자 심채경 박사와 꽉 막힌 속을 뚫어주는 '호랑이 상담가' 이호선 교수, '짱구' 목소리의 주인공이자 데뷔 60년 차 성우 박영남 그리고 배우 권상우가 출연한다.
국내 최고의 달 전문가인 천문학자 심채경 박사가 '유 퀴즈'에 출격한다. 심채경 박사는 세계 3대 학술지 '네이처'가 선정한 '향후 50년 달 과학을 이끌 차세대 과학자'이자, 내년 2월 유인 달 탐사 프로젝트인 NASA '아르테미스 2호' 미션에도 이름을 올린 주인공. 이날 심 박사는 상상과는 다른 '현실 천문학자'의 일상과 국내 최초 달 궤도 탐사선 '다누리호' 연구 참여 비하인드, 달과 우주에 대한 신비로운 이야기를 들려줄 예정이다. 한국 음식을 사랑하는 최초의 한국계 우주비행사이자 '우주 최강 엄친아' 조니 킴에 대한 이야기도 들어볼 수 있다. 직접 꼽은 우주 여행 필수품과 함께, 빼놓을 수 없는 플레이리스트로 BTS RM의 노래를 언급해 호기심을 더하기도. 아주 특별한 '우주 먼지'의 존재처럼 "우리는 모두 별이 될 수 있다"는 메시지 역시 과학적 통찰과 위로를 전할 전망이다
대한민국에서 가장 핫한 '호랑이 상담가' 이호선 교수의 이야기도 들어볼 수 있다. 거침없는 멘트와 뼈 때리는 현실적 솔루션으로 '상담계의 뚫어뻥', '어둠의 오은영'이라 불리는 이호선 교수는 부부, 부모·자식 등 가족 관계에 대한 공감 가득한 상담 이야기를 풀어낼 예정이다. 상담 경력 27년 차 베테랑마저 경악하게 만든 충격적인 사연부터 화끈하고 시원한 부부 상담 토크 사례까지 모두 공개된다. 이와 함께 인기 강연 주제인 '행복하게 나이 드는 법'을 담은 키워드 '막공나만', 가족 관계를 위한 건배사 '빠삐용'의 의미도 직접 밝혀 궁금증을 더한다. 여기에 유재석이 직접 공개하는 아내 나경은의 휴대폰 저장명까지 예고돼 본 방송을 향한 기대감을 끌어올린다.
26년째 짱구로 살아온 80세 성우 박영남의 이야기도 깊은 감명을 선사한다. 올해 성우 데뷔 60주년을 맞은 박영남은 아톰, 개구리 왕눈이, 둘리, 손오공, 짱구 등 시대를 대표하는 만화 캐릭터는 물론 영화 '나 홀로 집에' 케빈 목소리의 주인공으로 활약한 현역 레전드다. 평소 말투와 생활까지 짱구 캐릭터와 하나가 됐다는 박영남 성우는 폭발적인 성량과 섬세한 연구로 완성한 짱구 목소리의 탄생 비하인드와 함께 추억 속 캐릭터들의 명대사 퍼레이드를 선보이며 잊고 지낸 동심과 감동을 선사할 예정이다. 군 입대한 손주도 자랑스러워했던 '짱구 할머니' 에피소드와 짱구 목소리로 곤란한 상황을 모면한 일화 등 웃음 가득한 이야기도 들어볼 수 있다. 한 캐릭터를 26년, 성우로서 60년 외길 인생을 걸어온 박영남 자기님이 어른이 된 짱구 팬들에게 전하는 진심 어린 메시지도 깊은 울림을 전할 것으로 기대를 모은다.
스윗한 아빠이자 남편, 배우 권상우의 진솔한 입담도 만나볼 수 있다. 권상우는 사랑의 부메랑을 던지던 송주 오빠 시절부터 1세대 한류 스타를 거쳐 연기 인생 3막을 맞이하기까지의 여정을 풀어낼 예정이다. 어느덧 5호선(?)을 타는 나이가 됐지만, 한층 유쾌해진 넉살과 입담으로 유재석과 남다른 예능 케미를 보여줬다는 후문. 권상우는 대학 1학년 때 어머니의 신청으로 강제 입대했던 썰을 비롯해 모델로 활동하다 26세에 배우로 데뷔한 스토리, '천국의 계단', '동갑내기 과외하기' 등 수많은 히트작을 통해 천하를 호령하던 시절 이야기를 공개한다. 덱스 이전 달리기 원조였던 송주 오빠 시절 일화는 물론, 전설의 '소라게 짤' 비하인드도 흥미를 더할 전망이다.
데뷔 25주년을 맞이한 배우로서의 진솔한 고민과 가족 이야기도 공개된다. 나이가 들수록 작품을 할 때마다 "벼랑 끝에 서 있는 느낌"을 받는다는 솔직한 고백과 함께, 몸짱 열풍의 선구자로서 액션에 대한 남다른 진심 그리고 온몸을 던져 임한 코미디 영화 '하트맨' 촬영 비하인드도 들어볼 수 있다. 아내 손태영과 싸울 일 없는 유쾌한 부부 이야기 또한 웃음을 더한다. '아닌가'와 '어쨌거나' 마법의 두 단어로 이어지는 권상우·손태영 부부의 일상은 물론, '아빠'로서의 진솔한 이야기까지 모두 공개될 예정. 여기에 현장을 초토화시킨 권상우 맞춤형 퀴즈도 예고돼 본 방송을 향한 기대감을 고조시킨다.