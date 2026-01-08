박유천, 5년 만의 한국 근황인데…'급노화' 체감되는 수척한 얼굴[SC이슈]
|사진 출처=박유천 계정
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 배우 박유천이 근황을 공개했다.
박유천은 지난 7일 자신의 SNS에 "5년 만에. 그래도 Kizuna와 함께 있을 수 있어서 좋았다. 사장, 치프 매니저, 베테랑 알바 리더 IN 한국"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 박유천은 한국에서 일본 지인들로 추정되는 인물들과 식사를 하고 있는 모습으로, 이전보다 다소 수척해진 모습이 눈길을 끌었다.
8일에는 "오늘은 정말 엄청 추웠다. 그래도 즐거웠다. 고마워, 그리운 추억과 설레는 미래"라는 글을 덧붙이며 지인들과 함께한 일상을 전했다. 패딩을 입고 마스크를 쓴 박유천은 거리를 걷고 있다. 박유천 뒤로 한글 간판이 보이는 것으로 보아, 박유천이 오랜만에 귀국한 것으로 추정된다.
박유천은 2003년 그룹 동방신기로 데뷔며, 2009년 소속사 SM엔터테인먼트와의 전속계약 분쟁 이후 팀을 탈퇴했다. 이후 김재중, 김준수와 함께 JYJ로 활동했다.
그러나 2016년 성추문 사건, 2019년 필로폰 투약 혐의로 구속돼 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받는 등 각종 논란에 휩싸였다. 당시 기자회견에서 "마약 투약이 사실일 경우 연예계를 은퇴하겠다"고 밝혔으나, 이후 해당 혐의가 사실로 확인됐음에도 은퇴를 번복하고 일본을 중심으로 활동을 이어왔다.
또 고액, 상습 체납자 명단에 이름을 올리는가 하면, 매니지먼트사 라우드펀투게더가 박유천과 전 소속사 리씨엘로를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심에서 패소 판결을 받기도 했다.이에 박유천은 상고장을 제출한 것으로 알려졌다.
이런 가운데, 최근 일본 도쿄에서 데뷔 20주년 기념 디너쇼를 열고, 현지 드라마에 출연하는 등 해외 활동을 이어가고 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
