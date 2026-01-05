풍자, 위고비 부작용 겪더니..한혜진 덕 27kg 뺐다 "한참 못 빼다 …

[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 풍자가 모델 한혜진 덕분에 체중 감량에 성공했다며 공을 돌렸다.
5일 '한혜진' 채널에는 '새해부터 한바탕 웃고 가시죠'라는 영상이 공개됐다.
한혜진은 자신의 홍천 별장에 풍자, 엄지윤을 초대했다. 긴 레드 카펫을 깔고 이들을 맞이했고 풍자와 엄지윤은 드레스를 입고 한껏 꾸민 채 등장했다.
특히 한혜진은 블랙 오프숄더 드레스를 입고 등장한 풍자를 보고 "다이어트에 성공한 모습으로 재기했다. 한참 살을 못 빼 힘들어했는데, 이번 기회에 더 감랑해서 재기에 성공했다"라고 말했다. 엄지윤도 "살을 뺀 후 코가 더 뾰족해진 효과를 받고 있다"라고 너스레를 떨었다.
한혜진은 "나날이 리즈를 갱신하고 있다"라며 다시금 풍자의 날씬해진 모습을 보고 놀랐고 풍자는 "방송 최초로 말씀을 드리고 싶다. 현재 기준으로 27kg가 빠졌는데 숨은 조력자가 한혜진이다. 언니가 도움을 많이 줬다. 식단 자문을 구하면 언니가 식단 관리를 도와줬고 운동도 언니가 PT샵을 소개해 줘 다니게 됐다"라며 한혜진에게 고마움을 전했다.
또 한혜진은 풍자의 외모가 리즈를 찍었다는 말에 "헬스장에서 사시던데"라며 풍자의 숨은 노력을 전했다. 풍자는 "작년에 뭘 제일 잘 했냐고 물는다면 살을 빼긴 했다는 거다. 혜진 언니가 제일 큰 공을 세웠다. 20kg를 빼준 사람이라, 꼭 얘기하고 싶었다. 언니에게 살 뺄 수 있게 도와달라고 SOS를 했다. 눈치 볼 사람을 만들고 싶었다"라며 재차 한혜진에게 고마움을 전했다.
한편 풍자는 위고비, 삭센다 도움을 받고 17kg 감량에 성공했으나, 복용 과정에서 부작용을 겪어 투약을 중단했다. 이후 식단 관리, 운동 등을 통해 체중 감량을 이어갔다.