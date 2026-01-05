태진아 "친형 같은 故안성기, 애통함에 권상우·송승헌과 술만 마셔" [S…

5일 고(故) 안성기 배우의 빈소가 서울성모병원 장례식장에 마련됐다. 사진공동취재단/2026.1.5/
[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 태진아가 먼저 세상을 떠난 배우 고(故) 안성기를 향한 그리운 마음을 표했다.
5일 소속사 아티스트컴퍼니에 따르면 안성기는 이날 오전 9시 별세했다. 향년 74세.
안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 항암 치료를 이어가다 2020년 완치 판정을 받았다. 그러나 정기 검진 과정에서 6개월 만에 재발해 다시 치료를 받아오던 중, 지난달 30일 심정지 상태로 순천향대학병원 중환자실에 옮겨졌으나 끝내 회복하지 못했다.
고인의 빈소는 이날 오후 서울 서초구 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐다. 상주로는 아내 오소영 씨와 아들 안다빈 씨, 안필립 씨 등이 이름을 올린 채 슬픔 속 빈소를 지키고 있다. 발인은 1월 9일(금) 오전 6시, 장지는 양평 별그리다다.
장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행되며 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡아 장례를 진행한다. 또한 배우 이정재, 정우성 등의 영화인들의 운구로 고인의 마지막 길을 배웅한다.
태진아. 스포츠조선DB
고인의 비보를 접하자마자 빈소를 찾은 태진아는 "사실 실감이 잘 안 난다. 저한테는 친형이나 다름없다"며 "특히 형님이 돌아가시기 전까지 영화와 CF에만 출연하시지 않았나. 근데 우리 아들 이루 '까만안경' 뮤직비디오에 출연해 주셨다. 그러고 나서 후배인 박중훈까지 데리고 와서 이루의 '둘이라서' 뮤직비디오에 단 10원도 안 받고 출연해 주셨다. 어떻게 보면 지금 제가 회사를 운영할 수 있도록 발판을 만들어주신 분"이라고 고마움을 전했다.
이어 "계속 밑(빈소)에서 송승헌, 권상우, 이정재하고 술만 먹었다. 오늘 아침부터 밥을 안 먹었다. 그만큼 참 감사하고 존경하고, 사랑하는 형인데 먼저 가셨다"며 "형은 가요계, 영화계를 통틀어 연예계 별 중의 별"이라고 존경심을 드러냈다.
끝으로 태진아는 "형님이 혹시라도 제가 드라마를 제작하게 되면 꼭 출연해 주겠다고 약속하셨다. 근데 먼저 떠나셔서, 드라마 제작이 또 1년 더 늦춰질 것 같다. 이제라도 형님이 편안하게 계셨으면 좋겠다"며 "형, 진짜 사랑합니다"고 마지막 인사를 전했다.