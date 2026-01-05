절친 박나래 논란 속..한혜진 "다급할 때 생각나는 사람은 풍자"
[스포츠조선 이게은기자] 모델 한혜진이 유튜버 풍자가 자신의 절친이라며, 고마움을 전했다.
5일 '한혜진' 채널에는 '새해부터 한바탕 웃고 가시죠'라는 영상이 공개됐다.
한혜진은 자신의 홍천 별장에 풍자, 엄지윤을 초대했다. 긴 레드 카펫을 깔고 이들을 맞이했고 풍자와 엄지윤은 드레스를 입고 한껏 꾸민 채 등장했다.
특히 한혜진은 블랙 오프숄더 드레스를 입고 등장한 풍자를 보고 "다이어트에 성공한 모습으로 재기했다. 한참 살을 못 빼 힘들어했는데, 이번 기회에 더 감랑해서 재기에 성공했다"라고 말했다.
한혜진은 "나날이 리즈를 갱신하고 있다"라며 다시금 풍자의 날씬해진 모습을 보고 놀랐고 풍자는 "방송 최초로 말씀드리고 싶다. 현재 기준으로 27kg가 빠졌는데 숨은 조력자가 한혜진이다. 언니가 도움을 많이 줬다. 식단 자문을 구하면 언니가 식단 관리를 도와줬고 운동도 언니가 PT샵을 소개해 줘 다니게 됐다"라며 한혜진에게 고마움을 전했다.
그런가 하면 한혜진은 지난해를 돌아보면 "난 멘붕이라는 키워드를 뽑겠다. 유튜브 해킹을 당했는데, 사람들이 내 걱정을 해줘 고맙고 미안했다"라고 말했다. 당시 한혜진은 유튜브 해킹에 너무 놀란 나머지, 풍자에게 아침 7시에 전화를 걸었다고. 한혜진은 "다급할 때 생각나는 사람이 풍자더라"라고 말했다.
또 한혜진은 풍자에게 "풍자는 너무 언니 같은 모습을 보여주려는 게 있다. 요즘은 내가 너에게 많이 기대는 것 같다. 힘들 때는 나한테도 기대도 된다는 말을 하고 싶었다"라며 애틋함도 전해 눈길을 끌었다.
