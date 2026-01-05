이정재·정우성, 故안성기 마지막 길 함께…두 아들과 조문객 맞았다[SC이…

이정재·정우성, 故안성기 마지막 길 함께…두 아들과 조문객 맞았다[SC이슈]
|5일 고(故) 안성기 배우의 빈소가 서울성모병원 장례식장에 마련됐다. 고인의 두 아들과 후배 배우 정우성, 이정재가 빈소를 지키고 있는 가운데 금관문화훈장이 추서되고 있다. 사진공동취재단/2026.1.5/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이정재와 정우성이 같은 소속사 식구이자, 대선배인 고(故) 안성기의 빈소를 찾았다.
5일 소속사 아티스트컴퍼니에 따르면 안성기는 이날 오전 9시 별세했다. 향년 74세.
소속사는 "안성기 배우는 연기에 대한 깊은 사명과 한결같은 성실함으로 대한민국의 대중문화 역사와 함께해 온 분이었다"며 "그의 연기는 언제나 사람과 삶을 향해 있었으며, 수많은 작품을 통해 시대와 세대를 넘어 깊은 울림과 위로를 전해줬다"고 애도했다.
이어 "안성기 배우는 배우 이전에 한 사람으로서의 품격과 책임을 무엇보다 소중히 여기며 선후배 예술인들과 현장을 존중해 온 진정한 의미의 '국민배우'였다"며 "아티스트컴퍼니는 갑작스러운 비보에 깊은 슬픔을 느끼며, 고인의 명복을 빌고 유가족분들께 진심 어린 위로의 마음을 전한다"고 덧붙였다.
안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 항암 치료를 이어가다 2020년 완치 판정을 받았다. 그러나 정기 검진 과정에서 6개월 만에 재발해 다시 치료를 받아오던 중, 지난달 30일 심정지 상태로 순천향대학병원 중환자실에 옮겨졌으나 끝내 회복하지 못했다.
고인의 빈소는 이날 오후 서울 서초구 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐다. 상주로는 아내 오소영 씨와 아들 안다빈 씨, 안필립 씨 등이 이름을 올린 채 슬픔 속 빈소를 지키고 있다. 발인은 1월 9일(금) 오전 6시, 장지는 양평 별그리다다.
장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행되며 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡는다.
특히 이정재, 정우성은 생전 고인과 함께 아티스트컴퍼니에서 한솥밥을 먹으며 두터운 신뢰를 쌓아왔다. 이들은 비보를 접하자마자 빈소로 한달음에 달려왔으며, 유족들과 함께 조문객들을 맞고 있다. 또한 이들은 세상을 먼저 떠난 아버지를 대신해 금관문화훈장을 받은 고인의 두 아들과 함께 최휘영 문화체육관광부 장관과 인사를 나누기도 했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
