"비정상이다" 김영옥, 하희라·최수종 부부 애정행각에 일침..."진짜 별…

"비정상이다" 김영옥, 하희라·최수종 부부 애정행각에 일침..."진짜 별종"

기사입력 2026-01-07 14:23


[스포츠조선 김수현기자] 배우 김영옥이 '비현실적 부부' 하희라 최수종에

최근 KBS 유튜브 계정에는 '[#옥문아 예고] 영옥표 앙탈 챌린지 맛 좀 봐~'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

2026년 나이 앞자리가 '5'로 바뀐 김종국에 홍진경은 "5는 있잖아. 진짜 다르더라. 4는 아무 생각 없었다"며 누나로서 공감했다.


이에 가만히 듣고 있던 김영옥은 고개를 내저으며 "아이고 옆에서 들으려니까"라 혀를 찼다.

5년만에 '옥문아'에 방문한 김영옥은 여전히 센스있는 입담을 보여줬다. 특히 최근 유튜브도 장악했다는 김영옥은 "그냥 시키는대로 하는 거다"라며 너스레를 떨었다. 요즘 한창 유행 중이라는 '앙탈 챌린지'도 귀엽게 소화해냈다.

이어 하희라는 '연예계 대표 사랑꾼'인 남편에 "최수종의 1번은 나다"라고 자신있게 말했다.


홍진경은 "진짜 궁금한 거 하나 여쭤봐도 되냐. 마지막 키스가 언제냐"라 물었고 하희라는 "어제"라 답해 모두를 놀라게 했다.

이에 김영옥은 "하희라네는 진짜 별종이다. '옥탑방'을 보시는 시청자 여러분들은 이 비정상 이야기를 바로 보시면 안된다"며 현실성 없는 하희라 최수종 부부의 애정행각에 한 마디를 해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

