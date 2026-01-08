유라, ♥홍종현과 이혼 12년 만에 재회.."우리 결혼했었어요"('유라유라해')

기사입력 2026-01-08 15:48


유라, ♥홍종현과 이혼 12년 만에 재회.."우리 결혼했었어요"('유라유…

유라, ♥홍종현과 이혼 12년 만에 재회.."우리 결혼했었어요"('유라유…

[스포츠조선 문지연 기자] '우리 결혼했어요'의 '쫑아커플' 유라와 홍종현이 12년 만에 데이트를 즐겼다.

유라는 8일 오후 6시 30분 개인 유튜브 채널 '유라유라해'에서 홍종현과 함께 한 '우리 결혼했어요' 콘셉트의 영상 공개를 예고, '쫑아커플'의 오랜 팬들에게 반가움을 안겼다. 두 사람이 한 프레임에 담기는 것은 2024년 유라가 패널로 출연한 tvN STORY '유별난 역사 한 끼'에 홍종현이 게스트로 출연한 것을 제외하고 무려 12년 만이다.

서프라이즈 이벤트를 위해 깜짝 등장한 홍종현과 함께 2026년 버전 '우리 결혼했어요'를 촬영하게 된 유라가 과연 어떤 반응을 보였을지 시청자들의 궁금증을 자아낸다. 특히, 유라는 근황 공개뿐 아니라 홍종현과 함께 한 액티비티 체험, 장 보기 등 과거 '우결 코스'를 그대로 따라가며 향수를 자극할 예정이라고.

영상 말미 낭만 가득한 야외 캠핑을 함께 즐기며 가진 '리마인드 캠핑' 시간에는 '우리 결혼했어요' 촬영 비하인드를 털어놓으며 추억 여행을 떠난다. 이날 유라는 홍종현의 첫인상을 묻는 제작진의 질문에 필터 없는 솔직한 답변으로 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문.

유라와 홍종현 커플의 달달한 모습을 다시 만나볼 수 있는 영상은 8일 오후 6시 30분 유튜브 채널 '유라유라해'에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

“고인과 아시는 사이냐”..‘심정지’ 김수용에 연락했다가 김영철 멘붕

3.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

4.

오세영, '판사 이한영' 제작발표회 태도 논란에 입 열었다…"박경림·우리 팀에 감사"[SC이슈]

5.

[전문] 황정음, '43억 횡령'했던 법인, 여전히 미등록..와이원엔터 "전속계약 해지 통보"

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

“고인과 아시는 사이냐”..‘심정지’ 김수용에 연락했다가 김영철 멘붕

3.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

4.

오세영, '판사 이한영' 제작발표회 태도 논란에 입 열었다…"박경림·우리 팀에 감사"[SC이슈]

5.

[전문] 황정음, '43억 횡령'했던 법인, 여전히 미등록..와이원엔터 "전속계약 해지 통보"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김민재 첼시 이적' 초대박 경사! '500억 투자' 신임 감독이 간절히 원한다…최고 수준 수비수 영입 요구→'KIM이 딱이야'

2.

"손흥민 돌아와" '콩가루' 토트넘 민낯! 판 더 펜, 감독 패싱→'극장 역전패 분노' 팬들과 또 충돌…프랭크 리더십 완전 '붕괴'

3.

'KBO의 거포' 메이저리그 갑니다! "흥미로운 '플래툰 옵션'"…'7년 베테랑' 리스크 큰 장타력

4.

"日선수 불량채권 취급인가" → 불편한 日언론의 자위 "터커 벨린저 등 거물급도 난항"

5.

'韓 국대 주전 스트라이커'보다 더 뛰어난 日 차세대 공격수...오현규보다 4살 어린데 '리그 베스트 일레븐 후보'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.