"불륜을 해볼까요?" 충격 문자..정희원, 女연구원과 진실공방 "지배당했다"

기사입력 2026-01-09 09:24


[스포츠조선 정유나 기자] '저속노화' 전문가 정희원 박사가 사생활 논란에 휩싸인 가운데, 직접 입장을 밝혔다.

8일 방송된 MBC '실화탐사대'에서는 A씨와 성 착취 및 갑질 여부를 두고 진실 공방을 벌이고 있는 정희원과 인터뷰를 진행했다.

정희원은 지난해 12월 '스토킹처벌법 위반'과 '공갈미수' 등의 혐의로 전 직장 연구원 여성 A씨를 서울 방배경찰서에 고소했다. 이에 A씨는 정희원을 '위력에 의한 강제추행'과 '저작권법 위반' 등의 혐의로 맞고소했다.

이날 정희원 박사는 2023년 12월 A씨로부터 처음 연락을 받았다고 주장했다.

정 박사는 "익명의 여성, 즉 A씨가 SNS 메시지(DM)를 보냈다. 이 메시지를 통해서 A씨는 본인이 '서울대 사회학과 졸업했다', '현재 행정대학원 재학 중이다'라고 소개를 하고 평소에 '책을 굉장히 많이 본다' 이렇게 얘기를 했다. 또 제 책도 굉장히 잘 봤고, 팬이라고 얘기를 하더라. 그래서 제 활동에 도움을 주고 싶다는 얘기를 했다"고 밝혔다.

그는 "SNS 이런 것들도 도움을 주고 싶고, 행정이나 정책 쪽도 도움을 주겠다고 해서 1대 1로 연구원 계약을 하게 된다"며 A씨를 2024년 1월 정식 연구원으로 채용했다고 설명했다. 하지만 두 사람의 관계는 단순 업무 관계가 아닌 묘한 관계로 변해 갔다고.


정희원 박사는 "A씨가 로드매니저로 제가 갈 때 자꾸 오고, 어느 순간부터는 제 머리를 만져주고 립밤도 사서 바르라고 주고, 옷도 '어떤 걸 입어라'라고 했다. 점점 '이 사람 말을 듣는 게 맞겠구나'라면서 의존하게 됐다"라고 말했다.

또한 A씨 채용 3개월 후에 문제가 발생했다며 "차에서 뒤에 앉았던 A씨가 키스를 하고 가더라. 이때 제가 약간 이상한 느낌이 들었다. 사실은 (이전에도) 키스를 시도했는데 나를 쓰다듬는 걸 조금씩 크게 하더라"라고 주장했다.


그러나 A씨는 이 장면에 대해 '위력에 의한 성적 추행'이라고 주장하고 있다. 이에 정희원은 "전체적인 과정을 보시면 오히려 A씨가 점진적으로 저를 정신적, 업무적, 신체적으로 지배하려고 시도하면서 벌어진 일이다. 구조적인 관계에 의해서 된 것도 아니고 역할 강요도 없었다"라고 강조했다. 자극적인 대화에 대해서도 정 박사는 AI로 만든 소설 중 일부로, A씨와 함께 주고받은 글이었다고 주장했다.

정희원 측 변호사는 "저희는 모든 문자를 가지고 있다. 정 박사가 아무 말도 하지 않은 상태에서 먼저 시작된 것"이라며, A씨라고 주장하는 인물의 메시지를 공개했다.

공개된 메시지에는 A씨로 추정되는 사람이 "본격적으로 불륜을 해볼까요?", "조선시대도 아니고요", "전 선생님이 좋아요" 등의 발언을 한 내용이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

또한 정희원이 A씨에게 "선생님 살려주세요"라고 말한 메시지 내용에 대해 정희원은 "공포감이 들었다. 정말 사회적으로 매장을 하겠다고 하는 사람에게 그렇게 문자를 보낼 수 있다"라고 설명했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

