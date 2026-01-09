"불륜을 해볼까요?" 충격 문자..정희원, 女연구원과 진실공방 "지배당했다"

|
[스포츠조선 정유나 기자] '저속노화' 전문가 정희원 박사가 사생활 논란에 휩싸인 가운데, 직접 입장을 밝혔다.
이날 정희원 박사는 2023년 12월 A씨로부터 처음 연락을 받았다고 주장했다.
또한 A씨 채용 3개월 후에 문제가 발생했다며 "차에서 뒤에 앉았던 A씨가 키스를 하고 가더라. 이때 제가 약간 이상한 느낌이 들었다. 사실은 (이전에도) 키스를 시도했는데 나를 쓰다듬는 걸 조금씩 크게 하더라"라고 주장했다.
그러나 A씨는 이 장면에 대해 '위력에 의한 성적 추행'이라고 주장하고 있다. 이에 정희원은 "전체적인 과정을 보시면 오히려 A씨가 점진적으로 저를 정신적, 업무적, 신체적으로 지배하려고 시도하면서 벌어진 일이다. 구조적인 관계에 의해서 된 것도 아니고 역할 강요도 없었다"라고 강조했다. 자극적인 대화에 대해서도 정 박사는 AI로 만든 소설 중 일부로, A씨와 함께 주고받은 글이었다고 주장했다.
정희원 측 변호사는 "저희는 모든 문자를 가지고 있다. 정 박사가 아무 말도 하지 않은 상태에서 먼저 시작된 것"이라며, A씨라고 주장하는 인물의 메시지를 공개했다.
공개된 메시지에는 A씨로 추정되는 사람이 "본격적으로 불륜을 해볼까요?", "조선시대도 아니고요", "전 선생님이 좋아요" 등의 발언을 한 내용이 담겨 있어 눈길을 끌었다.
또한 정희원이 A씨에게 "선생님 살려주세요"라고 말한 메시지 내용에 대해 정희원은 "공포감이 들었다. 정말 사회적으로 매장을 하겠다고 하는 사람에게 그렇게 문자를 보낼 수 있다"라고 설명했다.
