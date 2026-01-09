엄태웅 아내 윤혜진, 제작진 저격 "나락 갈 뻔 했다"...콘셉트 영상에 사과

[스포츠조선 김수현기자] 전 발레리나 출신 윤혜진이 '콘셉트 영상'에 대한 사과와 민망함을 고백했다.

8일 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'에는 '다시는 없을 고상한 모닝루틴 (광고X, 영양제 , 장기 마사지 , 운동 스트레칭 , 바르는 스킨케어 등 실제 찐 루틴)' 영상이 업로드 됐다.

이날 윤혜진은 "여러분, 저예요. 이제 모닝 루트 영상을 찍은 거다"라며 "너무 보기가 숭악하다. 숭악하고 불편하다"라며 셀프디스 했다.

윤혜진은 "처음 시작하는 우리 제작진분들이 저를 어떤 고상한 여자로 만들고 싶은 욕망, 잘못된 욕망이다. 이 친구들이 날 몇 번 보더니 '너무 실수를 했던 거 같다'고 하더라. 저에 대한 이해도가 1도 없었다"라며 웃었다.


그는 "나락갈 수도 있었다"라며 아찔해 했고, "이거는 그럼 '내가 나레이션을 입히겠다. 내 스타일대로' 그렇게 해서 시작되는 영상이다"라 설명했다.

이어 "여러분 일단 죄송하고 그냥 봐달라. 왜냐면 루틴은 제가 진짜 하는 루틴이니까 도움은 되실 거다. 다시는 없을 그런 영상이다. 오늘은 그냥 눈을 감고 들어라"라고 너스레를 떨었다.

아침 6시에 일어난다는 윤혜진은 "딸 지온이를 학교에 보내야 한다. 보내고 홀로 남아서 이렇게 저런 기지개를 펴본 적이 없다. 태어나서 한 번도. 이렇게 창가에 가본 적도 없다. 시켜서 한 거다. 보기가 민망하다. 자기도 미치겠는지 웃는다"라며 콘셉트에 맞춰서 한 고상한 행동에 민망해 했다.

그러면서 아침에 꼭 하는 장기를 자극하는 마사지를 보여줬다. 다음엔 소금물 마시기였다. 윤혜진은 "소금물 마시는 게 부기 빼고 염증에도 좋다더라"라 했다.


그는 자신의 행동에 "저거는 제작진이 시켰다. 찡긋 하는 거 못봐주겠다"라며 눈을 질끈 감았다.

아침에 하는 스트레칭에 대한 중요성을 강조한 윤혜진은 유산소까지 열심히 루틴대로 이어갔다.

윤혜진은 스킨케어를 완벽히 하고 영양제도 챙겨 먹은 뒤 반려견들과 시간을 보냈다.

한편 윤혜진은 지난 2013년 가수 겸 배우 엄정화의 남동생인 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 엄지온 양을 두고 있다.

