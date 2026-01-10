'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?" 장민호 깜짝

기사입력 2026-01-10 06:00


'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?"…

'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?"…

[스포츠조선 김수현기자] '46세' 트로트 가수 김양이 새해 '부동산 대박'이 터졌다.

9일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 장민호와 김양, 김용필이 포항으로 식도락 여행을 떠났다.

이날 김양과 용필이 장민호, 트로트 3인방이 만났다. 스페이스 워크에서 만난 세 사람, 김양은 다리를 부들부들 떨었고 장민호는 "고소공포증이 심하다"라 웃었다. 스케줄로 포항을 많이 와봤다는 장민호는 "그렇게 많이 와봤는데 여긴 처음이다"라 신기해 했다.

푸른 포항의 바다를 본 장민호는 새해 소원을 물었다. 용필은 "나는 둘째 아들이 사춘기에 접어들었다. 우리 딸 아들의 사춘기가 빨리 지나가고 아빠의 소중함을 더 늦기 전에 알아줬으면 좋겠다"라 털어놓았다.

이어 김양은 "저는 6년의 숙원이 이루어졌으면 좋겠다"라 했고, 잠시 어리둥절해 하던 장민호는 "말 안해도 알겠다"며 웃었다.

바로 김양의 연애와 결혼. 장민호는 "올해도 그 얘기를 들어야 하냐"라 지겨워 했지만 김양은 "아직도 남자가 없다. 함께 세월을 보낼 남자를 만나고 싶다"라며 "남자친구 나에게 오라! 남자친구 좀 생겨라!"라 포항 바다에 외쳤다.


'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?"…
각종 과메기 요리로 환상적인 포항의 맛을 느낀 김양은 웃음이 절로 나오며 벌떡 일어났다. 장민호는 과메기 버터라면까지 요리실력을 한껏 뽐냈다.

한창 맛있게 라면을 먹던 김양은 "이렇게 맛있는 거 먹으니까 자랑하고 싶은 게 있다"라 말을 꺼냈다.


이에 오빠들은 "사귄지 며칠이냐" "결혼하냐"라며 김양의 연애와 결혼을 궁금해 했다.

이에 김양은 "연애보다 더 기쁜 일이다"라며 "10년 전에 부모님과 함께 지내려고 샀던 조그마한 빌라가 있는데 재개발이 됐다"고 밝혔다.

"샀던 금액의 5배로 집값이 상승했다. 10년만에 그렇게 올랐다"라는 김양의 말에 윤보미는 "로또 당첨보다 더하다"라고 감탄했다.

장민호는 "40억 원에서 200억 원 된 거냐"라 너스레를 떨었고 김양은 "그러면 얼마나 좋냐"라며 웃었다.

김양이 샀다는 집은 그것도 무려 한강 라인에 자리한 강서구의 빌라. 장민호는 "그럼 조합원 된 거냐. 축하한다"라고 자기일처럼 축하했다.


'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?"…
이에 용필은 "저도 20여년 방송하면서 열심히 모든 돈으로 투자를 했다. 땅을 샀는데 서울이다. 서울 송파구다. 33평이다. 땅을 샀다. 33평이라 집도 충분히 지을 수 있다"라며 "근데 아내한테 혼이 났다. 맹지다. 진입로가 없다"라 털어놓았다.

도로가 없이 사방이 막힌 땅, 붐은 "헬기 타고 가도 되고 드론이 개발되니까 타고 들어가면 된다"라고 농담했다.

주변이 통으로 개발되지 않으면 어려운 상황이라는 말에 장민호는 "갑자기 김양한테 기쁜 얘기를 들었다가"라고 숙연해졌다.

이에 용필은 "장민호 혹시 서울에 집 짓고 살 생각 없냐. 33평이면 2, 3층짜리 건물 짓고 알차게 살 수 있다. 민호씨가 사면 진입로가 생길 거 같다"라 했고, 장민호는 "근데 형 지금 머리스타일이 너무 사기꾼 같다"라 반박해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김성환, 故 송대관에 10억 빌려준 후 난처한 상황 "힘들고 어려울 때 많아"

2.

가족과 절연한 박수홍, '부모 대신해준 이용식'에 울컥 "갚으면서 살겠다"

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

엄태웅 아내 윤혜진, 제작진 저격 "나락 갈 뻔 했다"...콘셉트 영상에 사과

5.

혜리, 번아웃 고백하며 눈물 "쓰러질 것처럼 힘들어, 여력이 없다"

연예 많이본뉴스
1.

김성환, 故 송대관에 10억 빌려준 후 난처한 상황 "힘들고 어려울 때 많아"

2.

가족과 절연한 박수홍, '부모 대신해준 이용식'에 울컥 "갚으면서 살겠다"

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

엄태웅 아내 윤혜진, 제작진 저격 "나락 갈 뻔 했다"...콘셉트 영상에 사과

5.

혜리, 번아웃 고백하며 눈물 "쓰러질 것처럼 힘들어, 여력이 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

3.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

4.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.