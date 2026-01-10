노홍철, 122억에 매입한 강남건물 초대박 났다..7년 만에 114억 시세차익

[스포츠조선 김소희 기자]방송인 노홍철이 보유한 서울 강남구 압구정동 건물의 자산 가치가 매입 이후 7년 만에 110억 원 이상 상승한 것으로 추산됐다.
10일 뉴스1 보도에 따르면 노홍철은 2018년 11월 서울 지하철 3호선 압구정역 인근 압구정로 이면에 위치한 건물을 매입한 이후 현재까지 110억 원이 넘는 시세차익을 거둔 것으로 분석됐다.
노홍철은 당시 해당 건물을 개인 명의로 122억 원에 매입했다. 취득세와 법무비용, 중개수수료 등을 포함한 총 매입 원가는 약 129억 원 수준으로 추정된다. 등기부등본상 채권최고액은 42억 원으로, 실제 대출 원금은 약 35억 원가량으로 알려졌다. 이를 감안하면 매입 당시 실제 투입된 현금은 약 94억 원이며, 이후 명도비와 리모델링 비용까지 포함할 경우 총 현금 투입액은 100억 원 안팎으로 분석된다.
해당 건물은 1988년 준공된 노후 건물로, 지하 1층~지상 5층 규모에 연면적 1368.60㎡(약 414평)다. 노홍철은 건물 매입 이후 1층 임차인 명도를 마친 뒤 전면 리모델링을 진행하며 건물 가치를 끌어올렸다.
현재 1층에는 카페가 입점해 있으며, 상부 층에는 영어학원과 연기학원 등이 운영 중이다. 지하층에는 축구교실 입점도 예정돼 있어 안정적인 임대 수익 구조를 갖춘 것으로 평가된다.
입지 여건도 뛰어나다. 건물은 압구정 신현대아파트를 배후로 둔 상권에 자리하고 있으며, 지하철 3호선 압구정역 5번 출구에서 도보 약 6분 거리에 위치해 있다.
최근 인근에서 거래된 유사 연식의 빌딩들은 3.3㎡(평)당 1억5800만~1억6600만 원 선에 거래된 사례가 있다. 보수적으로 평당 1억5000만 원을 적용하더라도 노홍철 건물의 현재 추정 가치는 약 236억 원에 달한다. 이는 매입가 대비 약 114억 원의 시세차익이 발생한 것으로, 7년 만에 자산 가치가 크게 상승한 셈이다.