심진화, 이종규가 보낸 故 김형은 영상에 눈물.."27살에 떠나 너무 아까워"
[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 심진화가 세상을 떠난 고(故) 김형은을 애도했다.
심진화는 10일 자신의 개인 계정을 통해 김형은이 세상을 떠난 지 19년이 됐음을 전하며, 그와의 추억을 떠올리는 글을 공개했다. 그는 "형은이가 간 지 벌써 19년"이라며 "제가 올해 47살이 됐는데, 나이를 먹어서 그런지 올해는 유독 눈물이 난다"고 심경을 밝혔다.
이어 "형은이는 저보다 한 살 어린 81년생인데 학교를 일찍 들어가 친구가 됐다"며 "다시 생각해보니 사고가 나던 2006년 12월엔 26살이었고, 떠난 2007년엔 27살이었다. 오늘 새삼 너무 아깝고 허망하고 속상하다"고 덧붙였다.
심진화는 최근 코미디언 이종규와 통화하며 김형은의 이야기를 나눴다며, "종규 오빠가 귀한 영상 하나와 사진들을 보내줬다. 23년 전쯤인데도 그날이 너무 생생하다"고 회상했다. 함께 공개된 영상과 사진에는 두 사람의 다정한 추억과 동료들과 함께한 순간들이 담겨 있어 먹먹함을 안긴다.
끝으로 그는 "벌써 19년이 흘러 형은이를 잊은 분들도 많겠지만, 오늘만큼은 형은이가 평안하길 잠시 기도해달라"며 고인을 향한 애틋한 마음을 전했다.
한편 김형은은 1981년생으로, 2003년 SBS 7기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 장경희, 심진화와 함께 SBS 예능 프로그램 '웃찾사'의 인기 코너 '미녀삼총사'를 통해 큰 사랑을 받았으며, 이후 '미녀삼총사'라는 음반을 발표하며 가수로도 활동했다. 그러나 2006년 12월 16일 교통사고를 당한 뒤 투병 끝에 2007년 1월 10일 세상을 떠났다.
다음은 전문
형은이가 간지 벌써 19년 입니다.
제가 올해 47살이 되었는데
나이를 먹어가서 그런지 올해는 유독 눈물이 나네요.
형은인 저보다 한살 어린 81년생인데 학교를 일찍 들어가
친구가 되었거든요~
다시 생각해보니 사고가 나던 2006년 12월엔 26살이었고
떠나던 2007년은 27살이었어요.
오늘 새삼 너무 아깝고 너무 허망하고 너무 속상합니다.
어제 종규오빠랑 통화하며 형은이 얘길 했더니
오빠가 귀한 영상 하나와 사진들을 보내줬어요.
23년 전쯤인데도 저날이 너무 생생한거 있죠 ㅠㅠ
벌써 19년이 흘러 우리 형은이 잊고 계신분들 많으시겠지만
오늘은 형은이가 평안하길 잠시 기도해주세요
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.